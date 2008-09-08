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Yaşam

AB gençlik karavanı Mersin'de

Avrupa Birliği (AB) Gençlik Projelerinin anlatıldığı "Sen Orada Gençlik Burada" sloganıyla Bartın’dan yola çıkan Gençlik Karavanı, Mersin’de mola verdi.

08 Eylül 2008 03:00

Karavanın konakladığı Adnan Menderes Bulvarı Barış Parkı’nda, gençlik değişim programı çerçevesinde çeşitli ülkelerden katılan gençlerin katılımı ile etkinlikler düzenlendi.

Proje koordinatörü Gürkan Akçaer, yaptığı açıklamada, Gençlik Girişimi Projesi’nin AB gençlik ve eğitim programları merkezlerince desteklendiğini söyledi.

Bu çerçevede ’Sen Orada Gençlik Burada" sloganıyla yürütülen ve 12 ayı kapsayan Gençlik Karavanı projesi ile ulaştıkları gençlere AB hakkında bilgiler verdiklerini bildiren Akçaer, şöyle dedi:

"Konakladığımız yerlerde AB’de gençlere tanınan fırsatları anlatıyoruz. 15-30 yaş arasındaki gençleri proje kapsamında yurt dışına gönderiyoruz. Yurt dışındaki gençleri de Türkiye’ye getiriyoruz. Bu karavan da bu projelerin
duyurusu için çalışıyor."

Projenin 31 Mayıs 2009’a kadar süreceğini ifade eden Akçaer, şöyle devam etti:

"Bartın’dan 22 Mayısta başlattığımız proje kapsamında, bugüne kadar, yaklaşık 3 ayda 8 bin kilometre yol kat ettik. Aslında bu, bizim proje süresince kat edeceğimiz mesafeydi. Ancak yoğun ilgi gördük. Bir bu kadar daha yol kat edeceğimizi tahmin ettiğimiz 31 Mayısa kadar yaklaşık 150 gönüllü çalışan ile doğrudan 5 bin, dolaylı olarak da 100 bin civarında gence ulaşmayı hedefliyoruz.

Gittiğimiz yerlerde, AB gençlik programlarından nasıl yararlanılır, bunlara kimler başvurur, nasıl başvurur, mutlaka parası olması gerekir mi gibi konuları tüm yönleriyle anlatıyoruz."

Amaçların kültürler arası diyaloğu sağlamak olduğunu vurgulayan Akçaer, "Proje ile gençler bir birinden yeni şeyler öğreniyorlar. Doğru bilinen yanlışlarla yanlış bilinen doğrular ortaya çıkıyor" diye konuştu.

Akçaer, ayrıca karavanda Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden getirilen ve komşuluğu anlatan 44 fotoğrafın sergilendiğini kaydetti.

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