AB, GDO'lu mısırı tartışıyor

Avrupa Birliği Komisyonu genetiği değiştirilmiş yeni bir mısır türünün ekimine izin verilmesini tartışıyor. Komisyon'unun, 2001 yılında yapılan bir başvuruya cevaben, GDO'lu mısır tohumunun ithalatı için karar vermesi gerekiyor. Bilim insanları ise GDO'lu mısırların insan sağlına olası etkileri hakkında uzlaşı halinde değil.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, AB Komisyonu'nun gündemine GDO'lu mısır tohumu ekilmesine izin verilmesi gündeme geldi. Ancak bazı üye ülkeler bu plana sıcak bakmıyor. Avrupa'nın tartıştığı yeni GDO'lu mısır çeşidi, Amerikan tohum ve tarım kimyasalları şirketi Pioneer DuPont tarafından üretildi. Şirket, AB'ye de satış yapabilmek için 2001 yılında AB Komisyonu'na başvurdu, ancak dosya bir kuruldan öbürüne aktarıldı. Şirketin şikâyeti üzerine AB yargı birimleri, AB Komisyonu'nun GDO'lu bu mısır türü hakkındaki kararını geciktirerek AB hukukunu ihlâl ettiğine karar verdi. Şimdi Avrupa 1507 koduyla tanımlanan Amerikan mısırı hakkında karara varmak istiyor.

Haşerelere dayanıklı mısır

Söz konusu GDO'lu mısır çeşidinin, haşerelere karşı dayanıklı ve glifosinat amonyum içeren bitki ilaçlarına toleranslı olduğu belirtiliyor. Üretici şirketin basın sözcüsü Jozsef Mate'ya göre, bu mısır tohumu verimli mahsul almanın anahtarı. Mısır kurdunun ekinin tümüne zarar verdiği tarlalar olduğuna dikkat çeken Mate, ürünlerinin, ciddi boyutta haşere sorunu yaşanan İspanya gibi ülkeler için bir çözüm olduğunu söylüyor. Pioneer DuPont firması genetiği değiştirilmiş tartışılan mısır türünün, Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu (EFSA) tarafından yapılan yedi testi geçtiğini belirtiyor.

Etkileri henüz ölçülmedi

Çevre koruma örgütü Greenpeace ise EFSA'nın testlerinin yeterli olmadığını savunuyor. Greenpeace'in AB tarım uzmanı Marco Contiero, genetiği değiştirilmiş ürünlerin güvenli olduğu konusunda bilim adamlarının uzlaşı halinde olmadığını şu sözlerle hatırlatıyor: “Genetik modifikasyon teknolojileri henüz son aşamasına gelmedi. Olası sonuçları hakkında çok az bilgimiz var. Genetiği değiştirilmiş ürünlerin insanlar üzerindeki kısa ya da uzun dönemli etkisini inceleyen bir araştırma henüz yapılmadı.“

Ziraatçiler farklı görüşte

Fransa, Avusturya ve Polonya bu mısır tohumunun ekimine izin verilmesine karşı çıkıyor. İngiltere, İspanya ve İsveç'te ise bu mısıra destek artıyor. Farmers Weekly adlı derginin yaptığı araştırmaya göre, İngiliz çiftçilerin yüzde 60'ı yasak olmasa genetiği değiştirilmiş ürün yetiştireceklerini söylüyor..