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Ekonomi

AB euroyu spekülasyonlara karşı karumaya hazırlanıyor

Yunanistan’daki borç krizinden dersler çıkaran AB, olası yeni krizleri önlemenin yollarını arıyor.

08 Mayıs 2010 03:00

T24 - Yunanistan’daki borç krizinden dersler çıkaran AB, olası yeni krizleri önlemenin yollarını arıyor. Merkel, ortak bir mekanizma ve fon oluşturulmasıyla spekülatörlere açık bir mesaj verileceğini söyledi.


Brüksel'de bir araya gelen Euro Bölgesi ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları, borçlarını ödeyememe riski taşıyan üye ülkeler için yeni bir kriz fonu oluşturulması konusunu ele aldı.


Almanya Başbakanı Angela Merkel'in hedefinde ise spekülâtörler vardı. Merkel, zor durumdaki ekonomileri desteklemek amacıyla kalıcı bir mekanizma ve ortak bir fon oluşturulmasıyla, piyasa spekülâtörlerine karşı çok açık bir mesaj verileceğini belirtti. Merkel, “Euro’yu spekülâsyonlara karşı korumak için ortak önlemler alacağız” ifadelerini kullandı.


Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy yaptığı açıklamada, “Avrupa Komisyonu, şu anki olağanüstü durumları göz önünde bulundurarak, Avrupa’daki mali istikrarı koruyabilmek için bir “Avrupa istikrar mekanizması” teklifinde bulunacak” şeklinde konuştu.


AB maliye bakanları, pazar günü düzenleyecekleri toplantıda, söz konusu “Avrupa istikrar mekanizması” ile ilgili önerileri değerlendirecek.



Antlaşmalarda değişiklik mi yapılacak?



Almanya Başbakanı Merkel, daha önceki açıklamalarında, üye ülkelerin bütçe açıklarının kontrol altına alınabilmesini sağlayacak şekilde AB'nin bazı temel antlaşmalarında değişiklik yapılmasını önermişti.


Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya, aşırı borç alan üye ülkelere karşı sert tavır alınmasından yana. Bu çerçevede tartışılan önlemler arasında, borç kriterlerini ihlal eden ülkelerin AB'de oy haklarının askıya alınması ve sübvansiyonların kesilmesi de bulunuyor.


Ancak AB üyesi Avusturya'nın Başbakanı Werner Faymann, 2009 Aralık ayında yürürlüğe giren Lizbon Antlaşması’ndan hemen kısa bir süre sonra temel antlaşmalarda değişiklik yapılmasının gerçekçi olmadığını düşünüyor. Faymann ayrıca, oy hakkının tamamen kaldırılmasını "hayal dahi edemediğini" belirtti.



Yunanistan krizi



Euro Bölgesi ülkelerin maliye bakanları, geçtiğimiz pazar günü Yunanistan için toplam 110 milyar euroluk bir kurtarma paketi kararlaştırmıştı. Ancak İspanya ve Portekiz gibi ülkelerin de kurtarma paketlerine ihtiyaç duyabileceği endişesiyle, o zamandan beri Euro büyük ölçüde değer kaybetti.


Yunanistan krizinin tüm AB üyelerinin birbirlerine nasıl bağlı olduklarını gösterdiğini kaydeden Finlandiya Başbakanı Matti Vanhanen, “Bu krizden dersler çıkarılmalı” dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy de Euro Bölgesi’nin "kuruluşundan bu yana en ciddi krizi yaşamakta olduğunu" kaydetti.


Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu ise “Yapılan açıklamalar, Euro Bölgesi’nin muhafaza altına alınması ihtiyacının, Yunanistan’daki sorunları aştığını bir kez daha kanıtlıyor” diye konuştu.


Milyarlarca euroluk kredi transferlerinin çok yakında başlayacağını belirten Papandreu, “Önümüzdeki günlerde, Yunanistan, AB ve IMF'den 110 milyar euroluk kredinin ilk dilimini alacak” dedi. Yunan Başbakanı, bu ödemenin, kemer sıkma programı ve reformları uygulamalarını sağlayacağını kaydetti.

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