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Politika

AB, Ermenistan konusunda endişeli

AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Ashton, Ermenistan'ın protokollerin onay sürecini askıya almasından duyduğu endişeyi dile getirdi.

26 Nisan 2010 03:00

T24 - AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, Ermenistan'ın tek taraflı olarak Türkiye ile imzaladığı protokollerin onaylanmasını askıya almasından duyduğu endişeyi dile getirdi.


Ashton, yazılı açıklamasında, Ermenistan'ın onay sürecini durdurmasını not ettiklerini, bu ülkenin Türkiye ile ilişkilerini normalleştirme sürecine bağlı kalmasının memnuniyet yaratmakla birlikte bu süreçte hız kaybından endişe duyduklarını bildirdi.


Her iki ülkeye diyaloğu sürdürmeleri ve makul bir sürede ön koşulsuz olarak normalleşme sürecine bağlı kalmaları çağrısı yapan Ashton, ilişkilerin tamamen normalleştirilmesinin Güney Kafkasya'da güvenlik, istikrar ve işbirliğine katkı yapacağına dikkat çekti.


Ashton, AB'nin Türkiye ve Ermenistan normalleşme sürecine siyasi ve teknik destek vermeyi sürdüreceğini taahhüt ederek daha önce uzlaşılan adımların hayata geçirilmesine yardımcı olmak istediklerini dile getirdi.

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