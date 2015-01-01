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Dünya
Deutsche Welle

AB dönem başkanlığı Letonya'ya geçiyor

Letonya, Avrupa Birliği dönem başkanlığını İtalya'dan devralıyor. AB'ye 2004 yılında üye olan Baltık ülkesi ilk kez bu görevi üstleniyor. Letonya'nın dönem başkanlığı programında Türkiye de yer alıyor.

01 Ocak 2015 11:27


Kalabalık bir Rus azınlığın yaşadığı eski Sovyet cumhuriyeti Letonya'nın dönem başkanlığında Ukrayna krizinin öne çıkması bekleniyor. Letonya, AB üyesi 28 ülkenin izleyeceği Rusya stratejisine yön verecek.

21-22 Mayıs tarihlerinde Letonya'nın başkenti Riga'da Doğu Ortaklığı Zirvesi düzenlenecek. Toplantıya Ukrayna, Moldova, Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan ve Belarus gibi eski Sovyet cumhuriyetleri davetli. Zirvenin sözkonusu ülkelerle AB arasındaki ekonomik ve siyasi bağların güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Letonya, dönem başkanlığı için "rekabet gücü yüksek, dijital ve katılımcı Avrupa" sloganını belirledi. Riga, görev süresi boyunca AB Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker'in büyüme planının hayata geçirilmesini sağlayacak.

Letonya'nın planında Türkiye de var

Dönem başkanlığı öncelikleri arasında AB'nin genişleme politikasını da koyan Letonya, Batı Balkan ülkeleri ve Türkiye ile üyelik müzakerelerinde yeni adımlar için çalışacak.

Letonya'nın dönem başkanlığı programında, "Türkiye'nin katılım müzakerelerini ilerletmek ve her iki tarafın menfaatine olan ivmeyi korumak için çabalar sürdürülecek. AB, özellikle hukukun üstünlüğü ve temel haklar ve özgürlükler alanlarında Türkiye'deki reformların çıpası olarak kalmayı güvence altına almaya çalışacak" ifadesine yer verildi.

Letonya, AB dönem başkanlığını 1 Temmuz'da nüfusu 500 bin civarındaki Lüksemburg'a devredecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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