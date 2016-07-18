AB Dışişleri Temsilcisi Mogherini: Türkiye idam cezasını geri getirirse, AB üyesi olamaz

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "İdam talebini hükümet muhalefetle görüşecek; kararı fazla da geciktirmeyiz" şeklindeki sözlerini değerlendirdi. AB Bakanı, darbeciler için idam cezasının istenmesine dair olarak "Hiçbir ülke, eğer idam cezasını geri getirirse, AB üyesi olamaz" diye konuştu.

Mogherini, idam cezasına ilişkin olarak "Ben tabii ki temsil etmiyorum bahsedeceğim kurumu ama, İnsan Hakları Konvansiyonu'na üye, kurumun idam cezasına bakış açısı nettir" diye konuştu.

AB ve ABD'den hükümete destek ve uyarı!

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry darbe girişiminin sonuçlanmasının ardından bir açıklama yaparak, "Türkiye'nin seçilmiş liderliğinin yanında duruyoruz. Türkiye demokratik kurumlar ve hukuk güvenliğine saygı duymayı sürdürmeli" dedi.

Darbeden sonra atılan adımların anayasal düzene zarar verebileceği uyarısında bulunan Mogherini de, “Bugün de ülkede hukukun üstünlüğünün korunması gerektiğini söyleyen biziz. Ülkeyi bundan uzaklaştıracak adımlar atılması için hiçbir bahane yok” diye konuştu.

Türkiye’de şu anda yaşananlarla ilgili kaygı duyduğunu belirten Mogherini, “Türkiye’nin demokrasi ve insan haklarına saygı duyması gerekiyor. Türkiye’ye anayasal düzene tamamen uyma çağrısı yapıyoruz” dedi.

Erdoğan ne demişti?

Erdoğan, idam talebine ilişkin olarak, "Öyle zannediyorum ki, hükümetimiz ana muhalefetiyle, muhalefetiyle görüşmek suretiyle burada bir karara varacaktır. Bu kararı da fazla da geciktiremeyiz, çünkü bu ülkede darbe yapanlar bunun bedelini ödemek zorundadır" diye konuştu.