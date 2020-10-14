"AB dışişleri bakanları, Rus muhalif Navalni'nin zehirlenmesinde şüpheli kişilere yaptırım teklifini destekledi"

Avrupa Birliği ülkeleri Dışişleri Bakanları'nın Almanya ve Fransa'nın Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin zehirlenmesiyle ilgili olarak şüpheli kişilerin yaptırım listesine alınması teklifini destekledi.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Berlin ve Paris, Navalni'nin zehirlenmesiyle ilgili şüpheli kişilere yaptırım uygulanmasını AB Dışişleri Bakanları'na sundu. AB'li diplomatlar Almanya ve Fransa'nın teklifinin 27 bakan tarafından destek gördüğünü, buna bağlı olarak Rusya askeri istihbaratı mensubu bazı kişilerin mal varlıklarının dondurulması ve seyahat yasağı gibi yaptırımların görüşüldüğünü söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Navalni'nin zehirlenmesinin ' sonuçsuz kalmayacağını' söylemiş ve eklemişti: "Fransa ve Almanya bu konuda dikkati çeken bazı kişilere yaptırım uygulanmasını öneriyor"

Ne olmuştu?

Navalni, Charite Hastanesi'ne hava ambulansıyla 22 Ağustos'ta Rusya'nın Tomsk kentinden taşınmıştı. Navalni, 20 Ağustos'ta uçakta fenalaşıp Tomsk'ta hastaneye kaldırılmıştı. Navalni'nin müttefikleri muhalif liderin Avrupa'da tedavi görmesini istemişti.

Navalni, Charite Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde 24 gün geçirdi. Bu sürenin büyük bir bölümünde suni komadaydı. Hastane, Navalni'nin neyle zehirlendiğini tespit etmekte zorlanınca muhalif liderden alınan kan ve idrar örneklerini Münih'teki askeri laboratuvara gönderdi. Burada Navalni'nin Noviçok ile zehirlendiği tespit edildi.

Rus muhalif lider 23 Eylül'de taburcu edildi.