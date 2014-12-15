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Dünya
Deutsche Welle

AB dışişleri bakanları IŞİD gündemiyle toplanıyor

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, yılın son toplantısında IŞİD'e karşı alınacak önlemlerin yanı sıra Suriye ve Irak'ta yaşanan mülteci krizini görüşecek.

15 Aralık 2014 12:05

Suriye'de devam eden iç savaş, sivillere yardım çalışmalarını zorlaştırıyor. Brüksel, Esad rejimiyle işbirliğini ise reddediyor.

AB'li bakanlar Ebola salgınıyla mücadele çerçevesinde alınan önlemleri de gözden geçirecek.

AB-Ukrayna Ortaklık Konseyi toplantısı

Düzenlenecek AB-Ukrayna Ortaklık Konseyi toplantısına Ukrayna Başbakanı Arseniy Yatsenyuk'un da katılması bekleniyor.

AB-Ukrayna toplantısında yeni hükümetin reform planları ve ekonomik gelişmeler ele alınacak.

Acil reform ihtiyacı, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile yaptığı telefon görüşmesinde de dile getirildi. Görüşmede, uluslararası mali yardımların da reformlara bağlı olduğuna dikkat çekildi.

AB devlet ve hükümet başkanları ise perşembe ve cuma günü bir araya gelecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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