T24 LogoT24 Logo
Dünya

AB: Deniz Yücel'in serbest bırakılması bir şeyi değiştirmedi

"Türkiye sempati toplamakta yetersiz"

22 Şubat 2018 15:37

AB'nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn, 1 yıldır iddianame olmadan tutuklu kalan gazeteci Deniz Yücel'in serbest bırakılmasının Türkiye'deki hukuk devleti sorunlarıyla ilgili kaygılarını değiştirmediğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn, nisanda yayınlanacak Türkiye AB İlerleme Raporu'nun arifesinde, Die Welt gazetesine Türkiye'yle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Türkiye sempati toplamakta yetersiz"

DW Türkçe'nin aktardığına göre büyük bir kısmında Türkiye'nin ele alındığı mülakatta Hahn, Türk-Alman gazeteci Deniz Yücel'in serbest bırakılmasının Türkiye'deki hukuk devleti sorunlarıyla ilgili kaygılarını değiştirmediğini söyledi. Binlerce insanın Türkiye'de, kısmen hakkında iddianame hazırlanmış olmaksızın tutuklu olmasına değinen Hahn, 'Türkiye'deki bu ciddi hukuk devleti eksikliklerine göz yumamayacaklarını' söyledi. Hahn, Türkiye'nin 'sempati toplama politikasının yetersiz' olduğunu kaydetti. 

Türkiye'de siyasetin yargı üzerinde bir etkisi olduğunun aşikar olduğunu savunan Hahn, Türkiye'nin anayasaya göre bir hukuk devleti olduğunu ancak pratikte ciddi eksiklikler olduğunu vurguladı.

Ayrıca Hahn, AB tarafından birçok kez dile getirilen ancak Türkiye'nin şiddetle reddettiği 'üyelik müzakerelerine değil stratejik ortaklığa yoğunlaşalım' önerisini tekrar dile getirdi.  Hahn, Türkiye ve AB'nin gelecek yıllarda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da önerdiği üzere üyelik müzakerelerinden ziyade stratejik bir ortaklığa yoğunlaşması gerektiğini söyledi.

Bu şekilde iyi niyetle erişilebilecek ve karşılıklı ilişkilerde gerginlik yaratmayacak hedeflerin belirlenebileceğini kaydeden Hahn, ortaklık ilişkilerinde yeni bir perspektifin her iki tarafın da çıkarına olacağını söyledi. Hahn, söz konusu ortaklığın orta vadede AB-Türkiye Gümrük Birliği'nin hizmet ve diğer sektörlere genişletilmesinin müzakere edilmesini içerebileceğini söyledi.

AB Komisyonu'nun nisanda yayınlayacağı Türkiye raporuyla ilgili olarak Hahn, "Eğer o zamana kadar köklü değişiklikler olmazsa, Türkiye'nin ülke raporu özellikle de hukuk devleti gelişmelerine ilişkin olarak eleştirel bir nitelik taşıyacak" dedi.

Brüksel'in Ankara'dan temel demokratik haklara saygılı olunmasını beklediğini aktaran Hahn, buna yargının bağımsızlığı, hukuk devleti ilkelerine bağlılık ve ifade özgürlüğünün de dahil olduğunu söyledi.

ETİKETLER

Avrupa BirliğiDeniz Yücel

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24