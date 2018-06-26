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Ekonomi

AB deniz güvenliği eylem planını revize etti

Hilal Sarı / İstanbul, 26 Haziran (DHA) – Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği Deniz Güvenlik Stratejisi (EUMSS) eylem planını revize etti

26 Haziran 2018 19:54

Hilal Sarı / İstanbul, 26 Haziran (DHA) – Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği Deniz Güvenlik Stratejisi (EUMSS) eylem planını revize etti.

Avrupa Birliği EUMSS eylem planına getirilen değişiklikler Konsey’den yapılan açıklamaya göre AB genelinde deniz güvenliğine ilişkin daha hedefe yönelik raporlama süreçleri getriyor ve Birliğin deniz güvenliğine ilişkin iç ve dış unsurları bir arada topluyor.

Avrupa Birliği’nden yapılan açıklamada AB’nin dış ticaretinin yüzde 90’ının ve iç ticaretinin yüzde 40’ının deniz yoluyla taşındığı vurgulandı.

Avrupa Konseyi tarafından yapılan açıklamaya göre;

  • eylem planındaki değişikliklerle AB Küresel Strateji’nin ve yenilenmiş AB iç güvenlik stratejisi 2015-2020’nin uygulanmasına katkı sağlanacak.  
  • Denizler ve okyanusların güvenliği, serbest ticaret, AB ekonomisi ve hayat standardı için büyük önem taşıyor.

İlk kez 16 Aralık 2014 yılında yürürlüğe giren AB deniz güvenliği stratejik eylem planı AB’nin ve üye ülkelerinin ve vatandaşların çıkarlarını korumaya destek oluyor.

Eylem planı, sınır ötesi ve organize suç, gemi yolculuğu özgürlüğüne yönelik riskleri, biyoçeşitliliğe yönelik riskleri, yasadışı ve kaçak yollardan yapılan denetlenmeyen balıkçılığı ve yasadışı veya sehven atıkların boşaltılması gibi küresel denizciliğe yönelik risk ve tehditlerin üzerine eğiliyor.

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