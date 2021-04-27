AB'den yüzlerce Suriyeliyi geri gönderme kararı alan Danimarka'ya tepki

AB'den yüzlerce Suriyeli mülteciyi ülkelerine geri gönderme kararı alan Danimarka'ya tepki geldi. ​AB içişlerinden sorumlu üyesi Johansson, AB'ye sığınma amacıyla gelen kişilerin geldikleri yerlere 'gönüllü dönüşleri ve ülkelerine yeniden entegrasyonu' ile ilgili yeni AB stratejisi hakkında düzenlediği basın toplantısında, AB üyesi Danimarka'nın Suriyeliler hakkında aldığı karara ilişkin soruyu yanıtladı.

"Bence hiç kimse ama hiç kimse Suriye'ye zorla geri gönderilmemeli" diyen Johansson, kararı duyduğunda muhatabı olan Danimarkalı bakanla görüştüğünü söyledi. Johansson, Danimarkalı bakanın Suriye'ye zorla geri gönderme olmayacağını söylediğini aktardı.

"Danimarka, AB müktesebatına uymakla yükümlü değil"

Danimarka makamlarının Suriye'deki şartlarla ilgili BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin görüşlerine itibar etmesinin önemine işaret eden Johansson, AB'nin iltica müktesebatına Danimarka'nın katılmadığını belirterek, "Danimarka, AB'nin ilticayla ilgili müktesebatına uymakla yükümlü değil" diye konuştu.

Danimarka Göçmenlik Bürosu'nun, Danimarka hükümetinin Şam ve çevresinin geri dönüşler için güvenli olduğu yönündeki kararının ardından çocuklar dahil en az 380 mülteciyi, Suriye'ye geri gönderilecekleri konusunda bilgilendirdiği açıklanmıştı.

Bu kişilerin geçici koruma statüleri ve dolayısıyla da ikamet izinlerinin iptal edildiği, bunlar arasında yer alan 39 kişinin açtığı davada nihai kararın verildiği ve Danimarka'nın Suriye rejimiyle yeniden diplomatik bağ kurar kurmaz sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya oldukları vurgulanmıştı.