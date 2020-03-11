AB'den Yunanistan'a sığınmacılar hakkında soruşturma talebi

Yunanistan'ın sınırdaki sığınmacılara uyguladığı tutuma ilişkin açıklama yapan AB Komisyonu Sözcüsü Adalbert Jahnz , "Yunan yetkililerin herhangi bir şiddet ya da yasa dışı müdahale iddiasını soruşturmalarını bekliyoruz" dedi.

Yunan yetkililerin istisnai bir durumla karşı karşıya olduğunu ve zor bir görev yerine getirdiğini kaydeden Jahnz, "Bunu, temel haklara tam olarak uyarak ve orantılı biçimde yapmalılar" ifadelerini kullandı.