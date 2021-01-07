Avrupa Birliği, Türkiye'den ithal edilen çelik ürünlere ilave vergi getirdi

Avrupa Birliği, Türkiye'den belirli sıcak haddelenmiş demir, alaşımlı ve alaşımsız çelik ürünlerini ithalatına yüzde 4.8 ile yüzde 7.6 oranında anti-damping vergisi uygulama kararı aldı.

Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayılanan karara göre Avrupa Birliği, Türkiye'den belirli sıcak haddelenmiş demir, alaşımlı ve alaşımsız çelik ürünlerinin ithalatına 6 Ocak 2021 itibariyle geçici anti-damping vergisi uygulanmasına karar verdi.

Karara göre Habaş Sinai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstri'nin ürünlerine damping vergisi oranı yüzde 4,8, Erdemir ürünlerine yüzde 5,4 ve Çolakoğlu Metalurji ürünlerine yüzde 7,6 olarak uygulanacak. Ağir Haddecilik A.Ş. ve Borçelik Çelik Sanayii Ticaret A.Ş., ürünleri için bu oran 5,9 oldu.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan, DÜNYA’ya yaptığı açıklamada geçici süre için alınan karara karşı Türk üreticilerinin itirazda bulunacaklarını bildirdi. Söz konusu verginin kurum bazında kararlaştırıldığının altını çizen Yayan, “Her kuruluş ayrı ayrı itirazda bulunacak” diye konuştu.