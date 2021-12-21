AB'den Türkiye'deki sığınmacılar ve göç yönetimi için 560 milyon Euro destek

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'deki sığınmacıların eğitimi ile göç ve sınır yönetimi konularında 560 milyon Euro fon sağlanmasını kararlaştırdı.

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 560 milyon Euro'luk fon, Haziran 2021'de açıklanan ve AB'nin Türkiye'deki Suriyelilerin desteklenmesi için yapacağı 3 milyar Euro'luk yardım kapsamında sağlanacak.

Fonun 530 milyon Euro'luk kısmı eğitim için kullanılacak. Bu çerçevede Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES) desteklenecek. Proje kapsamında öğretmenlerin ücretleri, ulaşım giderleri, eğitim malzemeleri, ek dersler, Türkçe eğitimi, öğretmenlerin eğitimi, rehberlik programları, erken çocuk eğitimi gibi başlıklarda destek verilecek.

Ayrıca yaklaşık 700 bin sığınmacı çocuğun okula erişimi amacıyla nakit desteği sağlanacak. Bunların dışında gençler için burslar ve ilgili destek hizmetleriyle öğrencilerin yüksek öğretime erişimine yardım yapılacak.

560 milyon Euro'luk fonun 30 milyon Euro'su ise göç yönetimi ve sınırların korunması kapsamında, kabul ve barınma merkezlerinin idaresinin geliştirilmesi, "göçmenlerin transferleri, hizmetlere erişim ve uygun koşullarda barınma sağlanması" gibi konulara ayrılacak.

Göç konusunda kaynak ve varış ülkeleriyle iş birliğinin güçlendirilmesi için 2021-2025 yıllarını kapsayan "Düzensiz Göçle Mücadele Strateji Belgesi" ve Ulusal Eylem Planı'nın yürütülmesine yönelik Göç İdaresi Başkanlığının çabaları desteklenecek.

AB Komisyonu'nun açıklamasında, Türkiye'nin 4 milyon civarında sığınmacıya ev sahipliği yaptığı, bunların 3,6 milyonunun Suriyelilerden oluştuğu, Türkiye'nin sığınmacıları desteklemek ve bu kişilere ev sahipliği yapmak üzere takdire şayan çabalar yürüttüğü ifade edildi.

Türkiye ile AB arasındaki 2016 tarihli ortak bildiriyle Türkiye'deki Suriyeliler için AB'nin toplam 6 milyar Euro fon sağlamasının kararlaştırıldığı hatırlatılan açıklamada, 6 milyar Euro'luk fonun tamamının sözleşmeye bağlandığı, 4,35 milyar Euro'luk kısmının ödemeler için kullanıldığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca Haziran 2021'de 3 milyar ilave fon açıklandığı, bunun 2021-2023 dönemini kapsayacağı belirtildi.