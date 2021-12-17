AB'den Rusya'ya Ukrayna tehdidi

Brüksel'de düzenlenen AB liderler zirvesinde Rusya, Ukrayna'ya yönelik olası askeri operasyonlara karşı uyarıldı. AB, böyle bir adımın kapsamlı sonuçları ve ağır bedelleri olacağı tehdidinde bulundu.Brüksel'de düzenlenen yılın son Avrupa Birliği (AB) hükümet ve devlet başkanları zirvesinde Rusya, Ukrayna'ya yönelik olası bir yeni askeri gerilime karşı sert bir dille uyarıldı. Böyle bir adımın kapsamlı sonuçları ve ağır bir bedeli olacağı belirtilen zirvenin sonuç bildirgesinde, AB'nin Ukrayna ile tam dayanışma içinde olduğuna vurgu yapıldı. Zirvenin bitiminde açıklanan sonuç bildirgesinde, Rusya'nın Ukrayna sınırına konuşlandırdığı askeri birlikler ve saldırgan dille tırmandırdığı gerilimi derhal azaltması gerektiği uyarısı yapıldı. "İlave her askeri gerilimin kapsamlı sonuçları ve ağır bir bedeli olacaktır" denilen açıklamada, Rusya'ya karşı alınacak önlemlerin neler olacağına ortaklarla müzakere edilerek karar verileceği ifade edildi. Zirveye ilk kez başbakan sıfatıyla katılan Almanya Başbakanı Olaf Scholz da 14 saatlik zirve maratonu sonrasında yaptığı açıklamada, Avrupa'nın sınırlarının değişmemesinin AB için en önemli konulardan biri olduğunu söyledi. Scholz, "Sınırları ihlal edenler buna karşı bir tepkiyi hesaba katsın" ifadelerini kullandı. Hangi yaptırımlar muhtemel? Zirveye katılan diplomatlara dayandırılan bilgilere göre AB'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın oligarklar ile Rus kamu şirketlerine yönelik yaptırım olasılıkları üzerinde duruluyor. Ayrıca Rusya'nın uluslararası ödeme sistemi Swift'ten çıkarılması veya Avrupa'ya doğal gaz taşıyacak boru hattı Kuzey Akımı 2'nin açılışının durdurulması gibi ihtimallerden de söz ediliyor. Ancak AB'nin lokomotif ülkesi Almanya, Kuzey Akımı 2'nin Ukrayna krizinin giderilmesiyle ilişkilendirilmesine karşı çıkıyor. NATO’dan da açıklama AB'nin sonuç bildirgesinde "ortaklar" olarak işaret ettiği NATO da zirve bitiminde benzer bir açıklama yaptı. Açıklamada NATO üyelerinin "mesnetsiz, temelsiz ve haksız gerekçelerle Ukrayna sınırında meydana gelen askeri hareketlilikten derin endişe duyduğu" ifadesi yer aldı. Söz konusu gelişmenin NATO'daki olası etkilerinin incelendiği, güvenlik politikaları açısından olumsuz sonuçlar yaratacağı sonucuna varılması halinde NATO'nun kararlı biçimde tepki göstereceği belirtildi. Açıklamada, gerekmesi halinde mevcut tüm personel ve imkanların güçlendirilmesine gidilebileceği de vurgulandı. Son haftalarda NATO verileri ve ABD kaynaklı olduğu kaydedilen haberlerde, Rusya'nın Ukrayna sınırına on binlerce askeri güç konuşlandırdığı yönünde bilgiler dikkat çekiyor. Rusya'nın bazı bölgelere asker gönderip gönderip geri çektiği ve hedef şaşırtarak belirsizlik yaratmaya çalıştığı belirtiliyor. dpa/ ETO,HS © Deutsche Welle Türkçe