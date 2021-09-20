AB'den Rusya'daki Duma seçimleri açıklaması: Korku ikliminde gerçekleşti, bağımsız seçim gözlemcisi eksikti

Avrupa Birliği, Rusya’da gerçekleşen Duma seçimlerine giden süreçte bir korku iklimi olduğunu ve seçim sürecinde de yeterli bağımsız seçim gözlemcilerinin bulunmadığını belirtti.

Avrupa Birliği, 3 gün süren ve resmi olmayan sonuçlara göre iktidar partisi Birleşik Rusya’nın birinci parti konumunda olduğu Duma seçimlerine ilişkin bir açıklama yaptı. Rusya’da seçime giden süreçte korku iklimi olduğu belirtilen açıklamada seçim sırasında da bağımsız seçim gözlemcisi eksiği olduğu belirtildi.

Avrupa Birliği Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, “Bu seçime giden süreçte gördüğümüz, bütün kritik bağımsız seslere yönelik bir korku atmosferiydi” dedi.

Rusya’da Duma seçimlerinde oy sayımı devam ederken Merkel Seçim Kurulu, oyların yüzde 95.05’inin sayıldığını açıkladı. Resmi olmayan sonuçlara göre, Birleşik Rusya Partisi’nin yüzde 49.63 oyla birinci parti olduğu belirtildi.