AB'den resmen ayrılan İngiltere'de "tampon vergisi" kaldırıldı

AB yasaları gereği 'temel olmayan lüks tüketim maddesi' olarak nitelendirilen ped ve tampon benzeri kadın hijyen ürünlerinden alınan, 'tampon vergisi' olarak da bilinen en az yüzde 5'lik katma değer vergisi (KDV) bu yeni dönemin başlangıcıyla birlikte sıfırlanmış oldu.

Sputnik'in haberine göre Finans Bakanı Rishi Sunak "Tampon vergisini kaldırma sözümüzü yerine getirdiğimiz için gururluyum. Hijyen ürünleri temel ürünlerdir, bu yüzden doğru olan bunlardan KDV alınmaması" ifadelerini kullandı.

Okul, üniversite ve hastanelerde halihazırda kadın hijyen ürünlerinin ücretsiz olarak temin edilebildiğini hatırlatan Sunak, verginin sıfırlanmasıyla birlikte bu ürünlerin tüm kadınlar için erişilebilir olacağının altını çizdi.

Verginin sıfırlanması sayesinde ortalama gelirli bir kadına yaklaşık 40 pound, yani 55 dolar kazandıracağı hesaplamaları yapılmıştı.

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Sunak, tampon vergisinin kaldırılma sözünü mart ayındaki bütçe düzenlemelerinde vermişti ama bu adım İngiltere'nin dün 1973'ten beri üyesi olduğu AB'den ayrılması öncesinde hayata geçirilemedi. Bu sebeple verginin sıfırlanmasının Brexit yanlıları tarafından AB'den ayrılmanın bir avantajı olarak gösterilmeye çalışılması olarak değerlendirilerek, bu uğurda uzun süredir mücadele eden aktivistlerin tepkisini çekti.