AB'den resmen ayrılan İngiltere'de "tampon vergisi" kaldırıldı

İngiltere'de, kadın hijyen ürünlerinden alınan en az yüzde 5'lik vergi sıfıra düşürüldü. Londra, resmen AB'den ayrıldığı için Birlik yasalarınca 'lüks tüketim maddesi' olarak görülen bu ürünlerde geçerli vergi kuralına artık uymak zorunda değil. Aktivistler ise çabalarının göz ardı edilip bu adımın Brexit avantajı gibi pazarlanmasına karşı.
Yaklaşık 50 yıldır üyesi olduğu AB'den ayrılığı (Brexit) dün resmen tamamlanan ve artık Brüksel kurallarına tabi olmayan İngiltere'de, yıllardır mücadelesi verilen bir adım da hayata geçti.