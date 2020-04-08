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Koronavirüs

AB'den Koronavirüs itirafı

AB ülkelerinin İtalya'nın Koronavirüs'le mücadelede destek talebine verdiği yanıtın başlangıçta "yetersiz" kaldığını bildirdi

08 Nisan 2020 00:09

Avrupa Birliği, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgının en kötü etkilediği İtalya'ya ilk anda gerekli yardımın yapılamadığı konusunda itirafta bulundu.

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