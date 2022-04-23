AB'den internette yasa dışı içeriklere karşı yeni düzenleme

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve AB milletvekilleri, Dijital Hizmetler Yasası'nın (DSA) hükümleri konusunda anlaşmaya vardı. Yasal düzenlemeyle birlikte Facebook, Google ve Twitter gibi büyük internet platformları yasa dışı içeriğe karşı daha sıkı önlemler almak zorunda kalacak. Anlaşma, AB üye ülkeleri ve milletvekilleri arasında yapılan ve 16 saatten fazla süren müzakerelerin ardından geldi.

Çocuklara yönelik hassas verilere dayalı reklamlar yasaklandı

2024'te yürürlüğe girecek yeni kurallara göre, çocuklara yönelik veya din, cinsiyet, ırk ve siyasi görüşler gibi hassas verilere dayalı reklamlar yasaklanacak. AB'ye bağlı hükümetlerin yasa dışı içeriğin kaldırılmasını talep etmelerine izin verilecek. Bunun haricinde sosyal medya kullanıcılarının yasa dışı içeriği "kolay ve etkili bir şekilde" işaretlemesine izin verilecek ve bu içeriklerin hızla kaldırılması sağlanacak. Ayrıca, Amazon gibi çevrimiçi satış siteleri de sahte spor ayakkabılar veya güvenli olmayan oyuncaklar gibi şüpheli ürünler için benzer sisteme sahip olacak. Büyük platformların ve çevrimiçi arama motorlarının, kriz esnasında spesifik önlemler alması gerekecek ve şirketlerin, algoritmalarıyla ilgili verileri paylaşmaları istenecek.

"Yasanın çalışmasını sağlamak için kalan teknik ayrıntıları politikacılarla birlikte ele almayı dört gözle bekliyoruz"

AB antitröst komiseri Margrethe Vestager attığı tweet ile, "Dijital Hizmetler Yasası, çevrimdışında yasa dışı olanın çevrimiçinde de yasa dışı olarak görülmesini ve ele alınmasını sağlayacak" dedi.