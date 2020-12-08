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Dünya

AB'den İngiltere'ye 'ciddi müzakere' çağrısı

"Bu bir komedi değil. Trajedi de değil. Bunlar, insanlar ve gelecekteki ilişkiler hakkında çok ciddi müzakereler"

08 Aralık 2020 19:53

Almanya'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth, Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere arasında yapılan ticaret anlaşması müzakereleri konusunda çağrı yaptı.

Roth, AB ülkelerinin Avrupa işlerinden sorumlu bakanlarının video konferans toplantısı bitiminde basına açıklamalarda bulundu.

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