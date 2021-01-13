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Dünya

AB'den "böcek yenebilir" görüşü

Açıklamada, bazı böceklerden üretilen gıdaların yüksek protein içerebileceği belirtildi

13 Ocak 2021 21:06

Avrupa Birliği (AB) gıda güvenliği düzenleyicisi, çeşitli böcekler kullanılarak üretilen gıdaların insan tüketimi açısından güvenli bulunduğu görüşüne vardı.

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