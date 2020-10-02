AB’den 40 Belaruslu yetkiliye yaptırım kararı

Avrupa Birliği’nin (AB) bugün resmi gazetede yayınladığı karar ile 40 Belaruslu yetkiliye uygulanacak olan yaptırımlar yürürlüğe girdi. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ise yaptırımlardan muaf tutuldu.



Avrupa Birliği, Belarus’ta Ağustos ayında yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ardından başlayan barışçıl protestolara, gazetecilere ve muhalefet üyelerine yönelik baskı ve sindirme politikası uygulayan ve seçim sürecinde yapılan yolsuzluklardan sorumlu tutuğu 40 kişiye yaptırım kararı aldı.

AB’nin aldığı yaptırım kararları bugün resmi gazetede yayımlanması ile yürürlüğe girdi. Kararda, "Kısıtlayıcı tedbirler arasında AB topraklarından giriş veya geçiş yasağının yanı sıra AB sınırları içindeki varlıkların dondurulmasına karar verilmiştir. AB vatandaşlarının ve işletmelerinin de hedeflenen kişilere fon ayırması yasaktır" denildi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel yaptığı açıklamada, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun yaptırım uygulananlardan biri olmadığını, ancak listenin açık olduğunu ifade etti. Yaptırım listesinde, İçişleri Bakanı Yuri Karayev ve birkaç astının yanı sıra seçim komisyonu üyeleri, komutanlar, güvenlik yetkilileri ve cezaevi müdürleri yer aldı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) AB'den Türkiye'ye karşı yaptırımlar çıkması için haftalarca veto ettiği bu karardan blokajını kaldırması ile AB Konseyi tarafından yaptırım kararı alınabildi. (İHA)