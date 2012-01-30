-AB Delegasyonu Başkanı: Türkiye'den ders alabiliriz ANKARA (A.A) - 30.01.2012 - Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Avrupa Birliği'nin üçüncü ülkelerle yeni imzaladığı serbest ticaret anlaşmalarından Türk özel sektörünün de yararlanabilmesini istediklerini söyledi. AB Delegasyonu Başkanı Jean-Maurice Ripert'i Avrupa Birliği Bakanlığında kabul eden Bağış, burada yaptığı konuşmada, Büyükelçi Ripert'in diplomasi koridorlarında uzun yıllar derin tecrübeler elde etmiş bir diplomat olduğunu belirtti. Ripert'in Fransız diplomasisinden sonra Avrupa Birliği diplomasisinde görev yaptığını ifade eden Bağış, "Kedisinin bu kadar geniş bir kariyerden sonra Ankara'yı tercih etmesi bizim için de önemli bir sinyal. Avrupa Birliği'nin ülkemize verdiği önemin bir göstergesi. Eminim önümüzdeki dönemde kendisiyle yakın bir çalışma ortamı içine gireceğiz. Kendisiyle birlikte Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecinde, reform sürecinde çok önemli adımlar atacağımıza yürekten inanıyorum" diye konuştu. Büyükelçi Ripert de, samimi karşılamasından dolayı Bakan Bağış'a teşekkür ederek, "Ben Avrupa Birliği diplomasisi altında hizmet etmeye ve Türkiye'ye gelmeye karar verdim" dedi. AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerin çok temel bir öneme haiz olduğu kanaatini taşıdığını ve her ne olursa olsun her iki tarafın da ortak bir kader paylaştığını düşündüğünü dile getiren Ripert, "Ben buraya dinlemek ve Ankara ile Brüksel arasındaki süreci kolaylaştırmak üzere geldim. Sizi temin ederim ki, görevimi gayet adil bir şekilde tam bir kararlılık içerisinde yerine getireceğim. Ankara ile Brüksel arasında başlamış olan süreci de kolaylaştırmak için elimden gelen tüm çabayı sarf edeceğim" diye konuştu. -"Yetkililer görüşme yapıyorlar"- Bir basın mensubunun, Bakan Bağış'a, AB ile Gümrük Birliği'nin gözden geçirilmesi konusunda görüşmelerin başladığını söylediğini hatırlatarak, hangi unsurların gözden geçirileceği ve AB'nin buna yaklaşımını sorması üzerine, Bakan Bağış, bu konunun daha önce İstanbul'a gelen AB'nin ticaretten sorumlu komisyon üyesi ve genişlemeden sorumlu üyesiyle, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın da katıldığı dörtlü toplantıda gündeme getirilen konulardan olduğunu belirterek, "Avrupa Birliği'nin üçüncü ülkelerle yeni imzaladığı serbest ticaret anlaşmalarından Türk özel sektörünün de yararlanabilmesini istiyoruz. Maalesef Gümrük Birliği Anlaşması yapılırken zamanın yöneticileri farklı bir takım endişeler çerçevesinde bu hassasiyeti ortaya koymamışlar" dedi. AB'deki ekonomik krizle ilgili bir soru üzerine Bağış, kendisinin AB'de önemli konularda oybirliği şartı aranmasını sıkça eleştirdiğini hatırlatarak, bugün AB'de bazı kuralların da uygulanmamasından kaynaklanan bazı sorunlar yaşandığını söyledi. Bağış, 27 ülkenin 27'sinin de Maastricht kriterlerine uymuş olması halinde bugün Avrupa Birliği'nin ekonomik krizde olmayacağını dile getirerek, AB üyesi 27 ülkenin 21'inin şu anda Maastricht kriterlerine uymadığını hatırlattı. Türkiye'nin Avro bölgesinde olmamasına rağmen Maastricht kriterlerinin tamamına uyduğu için şu anda Avrupa'nın en hızlı büyüyen ekonomisi olduğunu vurgulayan Bağış, "Avrupa Birliği içerisinde kriterleri uygulayan ülkelerin bir sorun yaşamadığını görüyoruz. Demek ki sorun kuralların uygulanmaması. Demek ki kuralların uygulanmaması konusunda ne yapılmış? Bütün sorun oradan çıkıyor. Bir şey yapılamıyor çünkü oybirliği ihtiyacı olduğu için bir takım ülkelerin kurallara uymamasına diğerleri göz yummuşlar. Çünkü başka bir takım konularda onların oyuna, desteğine ihtiyaç duyacakları için birbirlerinin sırtını sıvazlamışlar. Maalesef bu borç sarmalı büyümüş, büyümüş ve bu noktaya gelmiş. Şu anda Avrupa Birliği'nin yapması gereken bir kere öncelikli olarak bu oybirliği şartından kurtulup iç denetime ağırlık verilmesi" diye konuştu. Büyükelçi Ripert ise, ekonomik krizle ilgili olarak, "Sayın Bakan'ın da ifade ettiği üzere, biz Avrupa Birliği'nde disiplinsizliğin kurbanı olduk" dedi. Şimdi hem mali yönden hem de toparlanma yönünden bir takım adımlar atılmakta olduğunu ifade eden Ripert, bu adımların yavaş adımlar olacağını ancak neticeye mutlaka ulaşılacağını söyledi. Ripert, 27 üye ülkeden 26'sının bu disiplinsizlik sorununu ele almak için anayasalarında değişiklik yapma konusunda fikir beyan ettiklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Biz Türkiye'ye bakarak bir takım dersler de öğrenebiliriz. Türkiye ekonomisinde geçtiğimiz birkaç sene içerisinde inanılmaz başarılara imza atıldı. Ben şundan eminim ki, Sayın Bakan'ın da ifade ettikleri gibi, biz bu krizden beraber el ele vererek çıkacağız. Çünkü ortak bir kader paylaşıyoruz. Bunun önemli bir unsuru ekonomiden kaynaklanıyor, turizmden kaynaklanıyor. Türkiye'ye yönelik doğrudan yabancı yatırımdan ve aramızda mali alanda mevcut olan yakın ilişkiden kaynaklanıyor."