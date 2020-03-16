AB'de seyahatlere 30 günlük geçici kısıtlama

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Üye ülkelere yapılacak gerekli olmayan seyahatlere 30 günlük geçici kısıtlama getirildiğini, ülkesine dönen AB vatandaşlarının, İngiliz vatandaşlarının, bazı sağlık çalışanlarının ve bilim insanlarının istisna tutulduğunu" duyurdu.

Von der Leyen mesajında kısıtlamanın kimlere uygulanmayacağını da maddeleyerek şöyle sıraladı:

"Uzun süreli oturma müsadesi olan kişiler, AB vatandaşlarının aile üyeleri, diplomatlar, doktor ve diğer sağlık çalışanları ile uzman araştırmacılar. Bununla birlikte AB'ye mal taşıyan ulaştıma sektöründeki kişiler de bu kısıtlamadan etkilenmeyecek."