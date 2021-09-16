AB'de araç tescilleri ağustosta yüzde 19.1 geriledi

Avrupa Birliği’nde (AB) araç tescilleri ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,1 gerileyerek 622 bin 993 adede düştü. Böylelikle Avrupa’nın en büyük otomobil piyasaları üst üste iki ay çift haneli düşüşlere sahne oldu. AB, Türkiye'nin en büyük otomobil ihraç pazarı konumunda bulunuyor.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre AB'nin dört büyük piyasası benzer eğilimler gösterdi ve bu ülkelerin tümünde sert düşüşler kaydedildi. Söz konusu dönemde en büyük düşüş yüzde 35,3 ile Fransa’da olurken, bunu yüzde 28,9 ile İspanya, yüzde 24,9 ile Almanya ve yüzde 19,2 ile İtalya takip etti.

Bu yılın temmuz ayında, Avrupa binek otomobil piyasası, dört aylık hızlanan büyüme döneminin ardından, yeni tescili yapılan araç sayısının yüzde 23,2 düşerek 823 bin 949 adede inmesi ile birlikte büyük bir geri çekilme yaşamıştı.

Geçen ay en büyük düşüş yüzde 28,9 ile İspanya’da olmuştu. Bu ülkeyi yüzde 27,3 ile İtalya, yüzde 23 ile Almanya ve yüzde 15 ile Fransa izlemişti.

8 ayda satışlar yüzde 11,2 arttı

2021 yılının ilk sekiz ayında ise, satış hacimleri yıllık bazda yüzde 11,2 artarak toplam 6,8 milyon araca yükseldi.

AB piyasalarının yaz aylarındaki zayıf performansına karşın, yılın başlarında görülen güçlü artışlar kümülatif rakamın artı bölgesinde kalmasına neden oldu.

Sonuç olarak, büyük piyasaların her biri yılın şimdiye kadarki döneminde büyüme gösterdi. En güçlü büyüme yüzde 30,9 ile İtalya’da görülürken, bu ülkenin ardından yüzde 12,8 ile Fransa, yüzde 12,1 ile İspanya ve yüzde 2,5 ile Almanya geldi.