AB daha fazla sığınmacı bekliyor



AB'nin dış sınırların kontrolü ve güvenliğinden sorumlu ajansı Frontex'in Genel Direktörü Fabrice Leggeri, Alman "Bild" gazetesine açıklamalarda bulundu. AB dış sınırlarında bu yıl 800 binden fazla ihlal vakasının kayıtlara geçtiğini belirten Leggeri, sığınmacı akınında zirveye henüz varılmadığını söyledi. Frontex Genel Direktörü, "İnsanlar kriz bölgelerinden Avrupa'ya doğru yola çıkmaya devam ediyor" dedi.

Sınır ihlaline 18 ay hapis

"AB'ye yasadışı yollardan giren ve sığınma hakkı bulunmayan kişiler hızla ülkelerine geri yollanmalı" görüşünü savunan Leggeri, söz konusu kişiler için tutukevleri kurulmasını önerdi. AB düzenlemelerine göre sınır dışı edilmesi kararlaştırılanlar 18 aya kadar hapiste kalabiliyor. Frontex Genel Direktörü, AB üyesi ülkeleri söz konusu süreyi kararlılıkla uygulamaya davet etti.

Lüksemburg'da geçen ay toplanan AB içişleri bakanları, haklarında sınır dışı kararı alınmış göçmenlerin hızlı bir şekilde ülkelerine geri gönderilmesini öngören bir planı kabul etmişti. Bu kapsamda Frontex bünyesinde geri dönüşleri organize edecek yeni bir birimin kurulmasına karar verilmişti.

Tusk: Schengen Bölgesi dağılabilir

Öte yandan AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, birliğin dış sınırlarının daha iyi korunması çağrısında bulundu. Schengen Bölgesi'nin dağılması ihtimalinin ancak bu yoldan ortadan kaldırılabileceğini belirten Tusk, "En kötüsünü önlemek istiyorsak daha hızlı hareket etmeliyiz" uyarısında bulundu.

Donald Tusk, AB liderlerini önümüzdeki hafta yapılacak AB-Afrika toplantısı sonrasında bir araya gelerek sığınmacı krizini ele almaya çağırdı.