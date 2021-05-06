AB: Covid-19 aşılarının patentlerindeki korumanın kaldırılmasını tartışmaya hazırız

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Avrupa Birliği'nin yürütme organı Avrupa Komisyonu'nun Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin Koronavirüs aşı patentlerinin kaldırılmasını desteklemesinin ardından konu üzerine konuşmaya hazır olduklarını söyledi.

AB'nin en güçlü ekonomilerinden Fransa'nın patentlerin dondurulmasından yana olduğunu söylemesi Brüksel'in üzerindeki baskıyı artırdı.

Her saniye 30 AB vatandaşına aşı yapıldığına dikkat çeken von der Leyen, ''Krizi etkili ve pragmatik biçimde ele alan teklifleri tartışmaya hazırız. Bu sebeple ABD'nin Covid-19 aşılarının fikri mülkiyet haklarının kaldırılması teklifinin hedeflerimize nasıl ulaşmamızı sağlayabileceğini konuşabiliriz'' dedi.

Hindistan ve birçok Güney Amerika ülkesinin sağlık sistemi pandemi karşısında çatırdarken ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai dün, yönetimin yeni duruşunu açıklamıştı.

Tai, "Bu bir küresel sağlık krizi. Covid-19 pandemisinin yarattığı olağandışı koşullar olağandışı hamleler gerektiriyor" dedi ve ekledi; "Bu yönetim fikri mülkiyet haklarının önemine sıkı bir şekilde inanıyor ancak bu pandemiyi bitirmek için bu korumaların kaldırılmasını destekliyor".