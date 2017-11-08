AB, CO2 emisyonu yüzde 30 daha düşük otomobiller istiyor

AB Komisyonu, otomobil üreticilerine yeni otomobillerdeki karbondioksit emisyonlarının 2030 yılına kadar 2021 yılına oranla yüzde 30 oranında azaltması tavsiyesinde bulunmaya hazırlanıyor. Komisyon 2025 yılına kadar da zararlı gaz emisyonlarının yüzde 15 oranında azaltılmasını talep etmeyi planlıyor. Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt'ın Komisyon kaynaklarına dayandırdığı haberinde, AB Komisyonu'nun çarşamba günü kamuoyuna tanıtacağı Mobilite Paketi'nde bu öneri de yer alacak. Paket, otomobil egzozlarından çıkan ve iklime zarar veren emisyonların azaltılmasına ilişkin önerilere yer veriyor.

Bir Komisyon sözcüsü konuya ilişkin Alman Haber Ajansı DPA'ya yaptığı açıklamada önerilenlerin kesinleşmiş rakamlar olmadığını, Komisyon üyelerinin rakamlar konusunu yeniden müzakere edeceklerini belirtti.

Otomobil üreticilerine ikramiye sistemi

AB Komisyonu kilometre başına 50 gramdan az karbondioksit salan düşük emisyonlu araç üreten işletmeler için bir ikramiye sistemi de sunmayı planlıyor. Ancak 2025 yılına dek yüzde 15 oranında emisyonu azaltılmış yeni araçlar üreten ya da 2030 yılında bu oranı yüzde 30'a çıkaran firmalar daha sonraki yıllarda üretecekleri araçlar için daha az karbondiksit tasarrufu yapmakla yükümlü olacaklar. Fakat bu hedeflere ulaşamayan üretici firmalar için para cezası öngörülmüyor.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) 2030 yılına kadar zararlı emisyonların 2021 yılına kıyasla yüzde 20, çevre örgütleri ise yüzde 45 oranında azaltılmasını talep etmişlerdi. Şimdiye kadar yürürlükteki yönetmeliklere göre otomobil üreten firmaların 2021 yılında kilometre başına 95 gram karbondioksit ya da 100 kilometrede yaklaşık dört litre benzin kullanımı sınırının altında kalacak şekilde yeni araç üretmeleri öngörülmüştü. Bu hedefe ulaşamayan firmalara milyonluk para cezası kesilmesi gündeme gelebilecek.

AB Komisyonu'nun 2022 ile 2030 yıllarını kapsayacak yeni önerilerinin Paris İklim Anlaşması hedeflerine ulaşalımasına katkıda bulunması amaçlanıyor.

Zararlı gaz emisyonlarının azaltılmasının ancak olabildiğince çok sayıda elektrikli otomobillerin ve diğer çever dostu modellerin kullanılmasıyla mümkün olacağına dikkat çekiliyor. Ancak AB Komisyonu elektrikli otomobiller için bağlayıcılığı olan bir kota önerisinden vazgeçmek istiyor.

©Deutsche Welle Türkçe

afp,dpa, ÇA/BD