AB, Çin ile imzaladığı yatırım anlaşmasının onay sürecini askıya aldı

Avrupa Birliği (AB), Çin'le imzalamış olduğu yatırım anlaşmasının Avrupa Parlamentosu'nda (AP) onaylanması girişimini askıya aldı. Geçen aralık ayında imzalanan anlaşmanın onay aşamasında durdurulmasının ardında Brüksel ile Pekin arasındaki gerilimin yattığı belirtildi.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis yaptığı açıklamada, "AB'nin Çin'e yönelik yaptırımları ve Çin'in AB üye devletlerine ve AP milletvekillerine karşı yaptırımlarının bulunduğu bugünkü ortamda bu anlaşmanın onaylanmasına olanak sağlayan bir durumun söz konusu olmadığını" bildirdi.

Euoronews'in haberine göre; "AB ile Çin arasındaki ilişkilerin kapsamını gözardı edemeyiz" diyen Dombrovskis "Her durumda anlaşmanın altında yatan sebepler hâlâ geçerli. Çin'le ilişkilerde hep bir asimetri var ve bu anlaşma bu asimetrinin çözülmesi için bize yardımcı olabilir" ifadelerini kullandı.

AB-Çin arasında karşılıklı yaptırımlar

AB mart ayında 30 yıldan bu yana ilk kez Çin'e yönelik yaptırım kararı almış, Batılı müttefikleriyle ortak bir tutum belirleyerek ülkenin Uygur Tüklerine yönelik insan hakkı ihlallerine sebep olan politikalarına karşılık olarak dört Çinli yetkili ve bir kurumu hedef alan yaptırımları hayat geçirmişti.

Çin de bu gelişmeye ani ve sert bir yanıtla karşılık vermiş, aralarında beş AP milletvekilinin de bulunduğu on kişiye ve dört kuruma yönelik yaptırım kararı alındığını açıklamıştı.

Anlaşma; pazar erişimi, rekabet kolaylığı ve yatırım fırsatlarını kapsıyordu

AB, CAI olarak bilinen anlaşmanın Çin pazarına erişimdeki dengesizliği düzeltmeye yardımcı olacağını planlıyordu. Ayrıca, ülkede faaliyet gösteren şirketlere eşit düzeyde rekabet edebilmelerini sağlayarak Çin'deki Avrupalı şirketler için yeni yatırım fırsatları yaratacağını umuyordu.

Yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu'nun anlaşmayı onaylanması gerekiyordu. Özellikle Çin'in Uygur politikası nedeniyle bu süreci zor geçirmesi bekleniyordu.

TIKLAYIN - Avrupa Birliği ve Çin arasında yatırım anlaşması imzalandı