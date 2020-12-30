Avrupa Birliği ve Çin arasında yatırım anlaşması imzalandı

Avrupa Birliği (AB) ve Çin, 6 yıldır devam eden müzakereler sonrası önemli bir yatırım projesi için prensipte anlaştı. Anlaşma ile Avrupalı şirketler, Çin pazarına kolay erişim sağlayacak ve diğer şirketlerle daha kolay rekabet edebilecek.

Euronews'in haberine göre, Avrupa komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bugün video konferans aracılığıyla AB ülkeleri liderleri ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüştü. Leyen, görüşme sonrası geniş yatırımlar için yürütülen müzakerelerin, taraflar arasında bir prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

AB, CAI olarak bilinen anlaşmanın Çin pazarına erişimdeki dengesizliği düzeltmeye yardımcı olacağını planlıyor. Ayrıca, ülkede faaliyet gösteren şirketlere eşit düzeyde rekabet edebilmelerini sağlayarak Çin'deki Avrupalı şirketler için yeni yatırım fırsatları yaratacağını umuyor.

Yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu'nun anlaşmayı onaylanması gerekecek. Özellikle Çin'in Uygur politikası nedeniyle bu süreci zor geçirmesi bekleniyor.

AB yetkililerince anlaşmadan önce, Çin'in Uluslararası Çalışma Örgütü'nün zorunlu çalıştırma kurallarına onaylama taahhüdünde bulundu.