AB cihat savaşçıları için harekete geçti



Brüksel'de biraraya gelen AB içişleri bakanları IŞİD gibi terör örgütlerine üye olanların yanı sıra Irak ya da Suriye'deki kamplarda eğitim görenlerin de cezalandırılması konusunda uzlaşma sağladı. Bunun için ceza yasalarının sertleştirilmesi planlanıyor. Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas, Noel öncesinde söz konusu yasa taslağını sunmayı düşündüğünü açıkladı.

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere ise Brüksel'deki toplantıda, 'Radikalleşmenin önüne geçilmesi için çaba harcamak zorundayız. Ama böyle bir radikalleşme söz konusu ise o zaman bu insanların yurtdışına çıkmasını engellemeliyiz. Çünkü bu insanların başka ülkelerde insanları öldürmesini istemiyoruz" dedi.

AB içişleri bakanları Avrupa'dan şimdiye dek 3 bin kişinin radikal IŞİD örgütüne katıldığını tahmin ediyor. AB'nin Terörle Mücadele'den sorumlu temsilcisi Giles de Kerchove, içişleri bakanlarını acele etmeleri konusunda uyardı. De Kerchove Almanya ve Fransa dışındaki ülkelerin, cihatçıların kimlik ve pasaportlarına el konulması gibi önlemleri almadığını hatırlattı. Milano Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmaya göre IŞİD örgütü twitter, facebook ve google'da aktif ve bu sayede çok sayıda üye kazanıyor. AB söz konusu platformlarla IŞİD'in propaganda ve iletişim olanağının engellenmesini görüşüyor.

Almanya'dan IŞİD'e katılan 550 kişinin büyük bir kısmının Türkiye üzerinden örgüte katıldığı belirtiliyor. Örgüte Belçika'dan 300, İsveç'ten ise 350 kişinin savaşçı olmak için katıldığı tahmin ediliyor.