T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

AB cihat savaşçıları için harekete geçti

AB içişleri bakanları sadece radikal İslamcı örgütlere üye olanları değil, Irak ya da Suriye'deki eğitim kamplarına gidenleri de cezalandırmayı planlıyor.

05 Aralık 2014 21:43


Brüksel'de biraraya gelen AB içişleri bakanları IŞİD gibi terör örgütlerine üye olanların yanı sıra Irak ya da Suriye'deki kamplarda eğitim görenlerin de cezalandırılması konusunda uzlaşma sağladı. Bunun için ceza yasalarının sertleştirilmesi planlanıyor. Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas, Noel öncesinde söz konusu yasa taslağını sunmayı düşündüğünü açıkladı.

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere ise Brüksel'deki toplantıda, 'Radikalleşmenin önüne geçilmesi için çaba harcamak zorundayız. Ama böyle bir radikalleşme söz konusu ise o zaman bu insanların yurtdışına çıkmasını engellemeliyiz. Çünkü bu insanların başka ülkelerde insanları öldürmesini istemiyoruz" dedi.

AB içişleri bakanları Avrupa'dan şimdiye dek 3 bin kişinin radikal IŞİD örgütüne katıldığını tahmin ediyor. AB'nin Terörle Mücadele'den sorumlu temsilcisi Giles de Kerchove, içişleri bakanlarını acele etmeleri konusunda uyardı. De Kerchove Almanya ve Fransa dışındaki ülkelerin, cihatçıların kimlik ve pasaportlarına el konulması gibi önlemleri almadığını hatırlattı. Milano Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmaya göre IŞİD örgütü twitter, facebook ve google'da aktif ve bu sayede çok sayıda üye kazanıyor. AB söz konusu platformlarla IŞİD'in propaganda ve iletişim olanağının engellenmesini görüşüyor.

Almanya'dan IŞİD'e katılan 550 kişinin büyük bir kısmının Türkiye üzerinden örgüte katıldığı belirtiliyor. Örgüte Belçika'dan 300, İsveç'ten ise 350 kişinin savaşçı olmak için katıldığı tahmin ediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

IrakSuriyeIŞİDAdalet Bakanı Heiko Maas NoelAlmanyaBakanı ThomasMaiziereBrükselAvrupaTerörle MücadeleGilesKerchoveKerchove AlmanyaFransaTürkiyeBelçikaWelle Türkçe BerndRiegert

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24