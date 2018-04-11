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Ekonomi

AB Çevre Bakanları hava kirliliği mücadelesini görüştü

İstanbul, 11 Nisan (DHA) – Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da 10 – 11 Nisan tarihlerinde gayri resmi bir görüşme gerçekleştiren Avrupa Birliği’nden (AB) 28 çevre bakanları hava kirliliğiyle mücadele hakkında fikir alış verişi yaptılar

11 Nisan 2018 19:18

İstanbul, 11 Nisan (DHA) – Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da 10 – 11 Nisan tarihlerinde gayri resmi bir görüşme gerçekleştiren Avrupa Birliği’nden (AB) 28 çevre bakanları hava kirliliğiyle mücadele hakkında fikir alış verişi yaptılar.
Hava kirliliği ile ilgili sorunları çözme yaklaşımları yeniden gözden geçirme zamanının geldiğini söyleyen Bulgaristan Çevre ve Su Bakanı Neno Dimov, “Kalite, vizyon ve hırslardan gerçek eylemlere ve somut sonuçlara geçmek gerekiyor. Hava kirliliğinin etkisini azaltmak için etkili eylem, büyük değişiklikler gerektirir” dedi.
Delegeler, işleyen raporlama, izleme ve değerlendirme mekanizmalarıyla, aşırı düzenleme ve idari yük olmaksızın daha açık ve daha kolay uygulanan bir mevzuat vizyonunda hemfikir oldu.
Toplantıda, AB\'nin çevre mevzuatının büyük bir kısmı bölgesel ve yerel yetkililer tarafından uygulandığından, farklı yönetişim düzeyleri arasındaki koordinasyonu geliştirme gereğinin altı çizildi.

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