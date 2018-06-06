AB çeşitli ABD ürünlerine gümrük vergisi getirebilir

Deniz Kılınç / İstanbul, 6 Haziran (DHA) – Avrupa Birliği (AB) yerfıstığı ezmesi gibi çeşitli ABD ürünlerinin ithalatına Temmuz’da gümrük vergisi getirebilir.

Avrupa Birliği’nin 28 üyesinin ticaret anlaşmalarından sorumlu Avrupa Komisyonu, üç hafta içinde uygulamaya konulması planlanan ve ABD ürünlerine getirilecek yeni gümrük vergileri üzerinde çalışıldığını duyurdu.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, Brüksel’de gazetecilere konuyla ilgili şöyle konuştu: “Komisyon konuyla ilgili üyelerle koordinasyon içinde çalışarak gerekli prosedürleri Haziran sonuna kadar tamamlamayı hedefliyor.”

Komisyon açıklamasında ayrıca gümrük vergisi uygulanacak ürünler arasında yerfıstığı ezmesi, Bourbon ve motorsikletlerin yer alacağı belirtildi.