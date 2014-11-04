AB, büyüme tahminini açıklıyor

Raporda, AB üyesi 28 ülkede büyüme, işsizlik ve bütçe açığına ilişkin tahminlere yer veriliyor. Üye ülkeler ekonomi politikalarına yön verirken rapordaki verileri temel alıyor.

AB Komisyonu'nun iki yeni üyesi de raporun tanıtımında hazır bulunacak. Finlandiya'nın temsilcisi Jyrki Katainen komisyonun istihdam ve büyüme ve rekabetten sorumlu üyesi. Komisyonda ekonomik işler ise Fransa'nın eski maliye bakanı Pierre Moscovici'nin uhdesinde bulunuyor. Fransa, bütçe açığı gayri safi milli hasılaya oranı euro kriteri olan yüzde 3'ü aşan ülkeler arasında yer alıyor.

Almanya'da hükümetin dün açıkladığı sonbahar tahmin raporu ise gayri safi milli hasılada büyüme oranını yüzde 1,8'den yüzde 1,2'ye revize ediyor. Buna karşılık 2015'te 42 milyon 800 binle istihdamda rekor kırılması bekleniyor.

Uzmanlar, Angela Merkel başbakanlığındaki hükümetin başlattığı muhtelif uygulamaların yatırımları olumsuz etkilediği görüşünü savunuyor. Asgari ücret, çalışmayan annelere emeklilik hakkı ve 63 yaşında emeklilik uygulaması ekonomik canlılığı frenleyen faktörler arasında anılıyor.