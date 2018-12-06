AB bütçesinde Türkiye fonlarında kesinti

Avrupa Parlamentosu (AP) ve üye ülkeler, Avrupa Birliği'nin (AB)2019 bütçesi konusunda aylar süren müzakerelerin ardından uzlaşma sağladı. Yeni bütçenin 148.2 milyar euro tutarında olacağı açıklandı.

Yeni bütçede Türkiye'deki sığınmacılara 1.45 milyar euro yardım sağlanması için para ayrıldı. Türkiye'nin üyelik müzakereleri için ayrılan fonlarda ise kesintiye gidildi. Türkiye'ye ayrılan miktar 146.7 milyon euro azaltıldı. Avrupa Birliği ile Türkiye arasında 2005 yılında başlayan müzakereler fiili olarak dondurulmuş durumda. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra muhalefete yönelik kitlesel gözaltı ve tutuklama kararları nedeniyle AB üyesi ülkeler, Türkiye ile üyelik müzakerelerini genişletmeme kararı almıştı.

148.2 milyar euroluk bütçe, 2018 yılına oranla Birliğin harcamalarında yüzde 2'lik artışa gidileceği anlamına geliyor. En büyük artış, araştırma, inovasyonun ile altyapı ve gençlerin değişim programları için ayrılan parada yapılacak.

AB'nin 2019 bütçesi üzerinde anlaşmaya çetin pazarlıkların ardından varıldı. Taslak bütçede uzlaşma sağlanamaması üzerine AB'nin bütçeden sorumlu komisyon üyesi Günther Oettinger geçtiğimiz hafta yeni bir teklif sunmuştu. AB'nin bütçesi tarım teşviklerinden, fakir bölgelere yapılan yardıma kadar çok sayıda projenin kaynağını oluşturuyor.

AB'nin yeni bütçesi gelecek hafta son onay için parlamentoya ve üye ülkelere sunulacak. Bütçenin taraflardan onay alması bekleniyor.

Avusturya'nın Maliye Bakanı Hartwig Loeger, anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "beklenmedik ihtiyaçlara karşı manevra kabiliyeti sağlayan" bir bütçe olduğuna dikkat çekti. Bütçe sözcüsü Jose Manuel Fernandes de "Üye ülkeler imkansızlaştırsa da iyi bir anlaşma sağlamayı başardık" değerlendirmesini yaptı.

İlk taslak bütçede AB Komisyonu yüzde 3'lük artışla 15 milyar 600 milyon euroluk bütçe önermiş, AB ülkeleri bu meblağın 1 milyar 500 milyon euro azaltılmasını talep etmişti.

dpa/ÖA,GA

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