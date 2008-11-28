AB, Bülent Ersoy’u izliyor

Şarkıcı Bülent Ersoy’un "Halkı askerlikten soğuttuğu" iddiasıyla 9 aydan 2,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava AB komisyonu tarafından da yakından izleniyor



AB Komisyonu, şarkıcı Bülent Ersoy’un "bir televizyon programında söylediği sözler ile halkı askerlikten soğuttuğu" iddiasıyla 9 aydan 2,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasını yakından izlediğini bildirdi.

Avrupa Parlamentosu’nun Yunan Sosyalist Üyesi Maria Eleni Koppa’nın yazılı soru önergesini cevaplandıran AB Komisyonu’nun genişlemeden sorumlu üyesi Olli Rehn, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarıyla garanti altına alınan temel özgürlüklere tam saygı gösterilmesi gerektiğini anlatarak, düşünce, vicdan ve inanç özgürlüğünün buna dahil olduğunu vurguladı.

Rehn, "Bu konuyu Türk makamlarıyla temaslarımızda gündeme getiriyor ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz" dedi.

