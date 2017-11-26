AB: Brexit’ten sonra İngiliz kentler kültür başkenti olamayacak

Hilal Sarı / İstanbul, 26 Kasım (DHA) – Avrupa Birliği 2023’te Brexit’in gerçekleşmesinden sonra İngiliz kentlerinin, geçmişte İstanbul’un da olduğu Avrupa Kültür Başkenti olmasına izin verilmeyeceğini açıkladı. Bu da yüzbinlerce sterlin masraf yaparak kültür başkenti adaylığı başvurusu gerçekleştiren İngiliz kentler Dundee, Leeds ve diğerlerinin umutlarını boşa çıkardı.

Avrupa Komisyonu’ndan yapılan açıklamada sadece AB üyesi ülkelerin, Avrupa Ekonomik Bölgesi (EEA) üyesi ülkelerin veya AB üyelik sürecinde olan ülkelerin kentlerinin aday olabileceği açıklandı.

İngiliz hükümeti geçmişte üç AB üyesi olmayan ülkenin kentlerinin (2000 yılında İzlanda’nın başkenti Reykjavik, 2008 yılında Norveç kenti Stavanger ve 2010 yılında Türkiye’den İstanbul’un) Avrupa Kültür Başkenti olması sebebiyle komisyonun kararına karşı çıkıyor. Fakat bu üç kentte EEA üyesi ve Türkiye’nin AB üyelik müzakereleri 2005 yılından beri sürüyor.

Danimarka’nın Aarhus kenti ve Kıbrıs’ın Baf kentleri 2017 yılı Avrupa Kültür Başkentleri seçildi.

Ekim ayında Dundee, Nottingham, Leeds, Milton Keynes resmi başvurularını gerçekleştirirken Belfast, Derry ve Strabane kentleri ise ortak bir adaylık başvurusu yapmıştı. Geçmişte Avrupa Kültür Başkenti ünvanını almış olan iki İngiltere kenti ise 1990 yılında Glasgow ve 2008 yılında Liverpool olmuştu. Liverpool bu unvan için yaptığı 170 milyon sterlin karşılığında ekonomisine 750 milyon sterlin eklemişti.

Komisyonun kararının ardından İngiltere Başbakanı Theresa May’in sözcüsü “Avrupa Komisyonu’nun kararına karşı çıkıyoruz, özellikle de İngiltere kentleri son başvurularını sunduktan sonra bu kararın verilmesi hayalkırıklığı oldu” dedi. İşçi Partisi’nden Tom Watson ise bunun “büyük bir utanç” olduğunu söyleyerek bazı kentlerin şimdiden adaylık başvuruları için 500 bin sterline kadar harcama yaptığını aktardı.