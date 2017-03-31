AB Brexit stratejisini açıkladı

Avrupa Birliği (AB), İngiltere'nin birlikten ayrılma sürecine (Brexit) ilişkin stratejisini açıkladı.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'ın Malta'nın başkenti Valletta'da açıkladığı strateji, İngiltere'nin AB'den ayrılma süreci için 'aşamalı' bir plan öngörüyor.

Plana göre AB, İngiltere'nin birlikten ayrılma süreci tamamlanmadan serbest ticaret anlaşması için görüşmeler yapmaya hazır.

Ancak bunun için Brexit müzakerelerinin ilk aşamasında yeterli seviyede ilerleme sağlanması gerekiyor

İngiltere, 2 yıllık müzakere süreci sırasında AB ile serbest ticaret anlaşması imzalamayı ve bunun yürürlüğe konmasını istemişti.

Donald Tusk'ın açıkladığı taslak onay için onay için birlik üyesi diğer 27 ülkeye gönderilecek.

Taslakta 27 ülkenin Mart 2019 tarihi itibarıyla İngiltere'nin AB'den ayrılmasına hazır olduğu ancak böyle bir anlaşmanın AB kurallarına göre yapılması gerektiği belirtiliyor.

Tusk, "AB'nin 27 ülkesi cezalandırıcı bir tavır takınmıyor ve takınmayacak. Brexit'in kendisi yeterince cezalandırıcı" dedi.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk konuşmasında ayrıca tarafların hiçbirinin güvenlik konularını pazarlık konusu yapma taraftarı olmadığını söyledi.

İngiltere daha önce AB ile serbest ticaret anlaşması imzalamaması halinde, AB ile güvenlik konularında işbirliğini azaltabileceğinin sinyalini vermişti.

"Bir yanlış anlaşılma olmalı" diyen Tusk, "Ortaklarımız mantıklı ve akıllı ortaklardır" diye konuştu.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in ticari anlaşma ve güvenlik konularını birlikte değerlendirmesi "AB'ye tehdit" olarak yorumlanmış, BBC'ye konuşan İngiltere'nin Brexit'den sorumlu bakanı David Davis bu değerlendirmeyi reddederek, May'in kapsamlı bir anlaşma yapmanın önemine dikkat çektiğini söylemişti.

Theresa May, Brüksel'e gönderdiği 'ayrılık mektubunda' da AB ile ekonomi ve güvenlik işbirliğinde derin ve özel bir ortaklık istediklerini söylemişti.

Brexit süreci Çarşamba günü mektubun Brüksel'e ulaşmasıyla resmen başlamıştı.