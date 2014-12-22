'AB bizi alır mı, böyle bir derdimiz yok' diyen Erdoğan'dan AB'ye zeytin dalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Komisyonu Başkanlığı görevine başlayan Jean Claude Juncker’i telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Juncker’i Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanlığı görevine başlaması dolayısıyla tebrik ederek, kendisine bu yeni görevinde başarılar diledi.



İki liderin aralarında dostluk ilişkisine de vurgu yapılan görüşme sırasında, önümüzdeki süreçte Türkiye’nin AB üyeliği konusunda ilerleme kaydedilmesinin önemine, bu yolda gayret edileceğine değindildi.



AB üyeliğinin Türkiye için stratejik bir tercih olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AB Komisyonu Başkanı Juncker’i Türkiye’ye davet etti, Juncker de bundan mutluluk duyacağını söyledi ve ziyareti ilkbaharda gerçekleştirmeye çalışacağını beyan etti.



Türkiye ve AB arasındaki ilişkiler, 14 Aralık operasyonu sonrası gerilmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Düşünebiliyor musunuz, adımlar atıldığı anda AB’den hemen birisi çıkıyor açıklama yapıyor. Sen neye göre bu açıklamayı yapıyorsun? Neyi biliyorsun? Acaba AB ne der, acaba AB bizi alır mı almaz mı, bizim böyle bir derdimiz yok, lütfen siz kendi aklınızı kendinize saklayın" sözlerini sarf etmişti.