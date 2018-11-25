AB Birleşik Krallık'ın Brexit anlaşmasını onayladı

Deniz Kılınç / İstanbul, 25 Kasım (DHA) – Avrupa Birliği (AB) liderleri, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May’in Brexit anlaşmasını onayladı.

Belçika’da Pazar günü Birleşik Krallık’ın 2019 Mart ayında AB’den ayrılmasına ilişkin May’in anlaşması için bir araya gelen AB liderleri, İspanya’nın son zamanlarda dile getirdiği Cebelitarık endişelerine rağmen May’in planını desteklediklerini duyurdular. Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılma kararına ilişkin üzüntüsünü yeniden dile getirdi ve durumu bir “trajedi” olarak tanımladı. Juncker, Birleşik Krallık’ın kararına saygı duyduklarını ve May’in planının Birleşik Krallık için en iyisi olduğunu söylerken, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ise söz konusu anlaşmanın iki taraf için de oldukça dengeli olduğunu belirtti.

AB liderlerinden gelen onay, Birleşik Krallık’ta Brexit’i destekleyen politikacıların, May’in AB’ye gereğinden fazla imtiyaz tanıdığı düşüncesini arttırırken söz konusu anlaşmanın 11 Aralık’ta Meclis’te oylanması bekleniyor.

May’in AB’ye sunduğu anlaşma metninde AB\'nin kişilerin, sermayenin, malların ve hizmetlerin serbest dolaşımını içeren dört özgürlüğünün bölünmez bir bütün olduğu vurgulanırken, Birleşik Krallık’ta serbest dolaşımın sona ereceğine dair belirgin bir atıf, teknolojik imkanların, Kuzey İrlanda\'da fiziki sınırın oluşmasını engellemeyi amaçlayan garantilerin devreye sokulmasına ihtiyaç duyulmayacak şekilde kullanılması ve AB hukukunun yorumu konusunda Avrupa Adalet Divanı\'nın rolünün sürmesi maddeleri de yer alıyor.