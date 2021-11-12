AB-Belarus arasında sığınmacı krizi: THY, Belarus'a yapılan uçuşlara Irak, Suriye ve Yemenlileri almayacak

Açıklamada, yasağa tabi yolcuların bilet paralarını geri alma hakkına sahip olduğu kaydedildi.

Alman gazetesi "Die Welt"in gizli bir AB belgesine dayandırdığı haberde, "Belarus havayolları şirketi Belavia'nın Türk Hava Yolları ile iş birliği içinde haftada 4 ila 7 uçuş düzenleyerek her uçuşta 180'er göçmeni İstanbul'dan Minsk'e taşıdığı" ifadesi yer alıyordu. Aralarında "Bild"in de bulunduğu Alman medya kuruluşlarında, Türkiye'nin THY aracılığıyla göçmenleri Belarus'a taşıyarak Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'ya destek olduğu yönünde iddialar yer almış, THY ise söz konusu haberleri yalanlamıştı.

Çoğunluğu Orta Doğu ülkelerinden olan yüzlerce sığınmacı, bu hafta Avrupa Birliği topraklarına geçme umuduyla Belarus'un Polonya sınırında toplandı. Belarus, sınırdaki kampta yaklaşık 2 bin kişinin kaldığını belirtiyor. Polonya, sınırın kendi tarafına güvenlik güçlerini dizdi.

Batı ülkeleri, Minsk'i AB'nin kendilerine uyguladığı yaptırımlara karşılık olarak farklı ülkelerden sığınmacı taşıyıp sınıra yığmakla suçluyor.