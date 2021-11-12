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AB-Belarus arasında sığınmacı krizi: THY, Belarus'a yapılan uçuşlara Irak, Suriye ve Yemenlileri almayacak

12 Kasım 2021 12:11

Belarus ve Avrupa Birliği arasındaki sığınmacı krizi tırmanırken, Türk Hava Yolları ve Belavia'nın Belarus'a uçuşlara diplomatik pasaport veya oturum izni bulunanlar dışındaki Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarını artık kabul etmeyeceği belirtildi.

Polonya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Jakub Kumoç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türk Hava Yolları, diplomatik pasaport sahipleri hariç, Minsk uçaklarına Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarını artık kabul etmeyeceğini doğruladı" ifadelerini kullandı.
 
Sputnik'te yer alan habere göre Belavia'dan yapılan yazılı açıklamada ise, "Yetkili Türk makamlarının kararı doğrultusunda, 12 Kasım 2021 tarihinden itibaren Türkiye'den Belarus'a yapılacak uçuşlara Irak, Suriye ve Yemen vatandaşları kabul edilmeyecektir" denildi.
 
Açıklamada, yasağa tabi yolcuların bilet paralarını geri alma hakkına sahip olduğu kaydedildi.

Alman gazetesi "Die Welt"in gizli bir AB belgesine dayandırdığı haberde, "Belarus havayolları şirketi Belavia'nın Türk Hava Yolları ile iş birliği içinde haftada 4 ila 7 uçuş düzenleyerek her uçuşta 180'er göçmeni İstanbul'dan Minsk'e taşıdığı" ifadesi yer alıyordu.  Aralarında "Bild"in de bulunduğu Alman medya kuruluşlarında, Türkiye'nin THY aracılığıyla göçmenleri Belarus'a taşıyarak Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'ya destek olduğu yönünde iddialar yer almış, THY ise söz konusu haberleri yalanlamıştı.

Çoğunluğu Orta Doğu ülkelerinden olan yüzlerce sığınmacı, bu hafta Avrupa Birliği topraklarına geçme umuduyla Belarus'un Polonya sınırında toplandı. Belarus, sınırdaki kampta yaklaşık 2 bin kişinin kaldığını belirtiyor. Polonya, sınırın kendi tarafına güvenlik güçlerini dizdi.

Batı ülkeleri, Minsk'i AB'nin kendilerine uyguladığı yaptırımlara karşılık olarak farklı ülkelerden sığınmacı taşıyıp sınıra yığmakla suçluyor.

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