AB, bedende uzlaşamadı!

Avrupa'da standart belirleyen ve 1994 yılında giysi bedenlerine bir standart getirilmesi için çalışmalara başlayan CEN adlı kuruluş, Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinde beden ölçüleri konusunda şimdiye kadar uzlaşmaya varamadı.



Deutche Welle'nin haberine göre, Avrupa ülkelerinde bedel ölçüleri konusunda bir türlü uzlaşmaya varılamadı. Almanya'da 38 beden olan giysinin, Fransa'da 40, İtalya'da ise 42 beden olabildiği, bluzlarda `S', pantolonda `29', çoraplarda 61/2 gibi beden ölçülere yer verildiği hatırlatıldı. Bu farklılık giysi bedenlerinin her ülkede farklı formüllerle hesaplanmasından kaynaklandı.



Örnek olarak gösterilen 38 beden ölçünün, Rusya'da göğüs çevresi ölçüsünün ikiye bölünmesi ile elde edildiği, Almanya'da ise göğüs çevresinin ölçüsüne 6 santimetre eklendiği bildirildi. Bir bedenden diğerine geçerken esas alınan değerin de, her ülkede farklılık gösterdiği açıklandı. İtalya ve İspanya gibi ülkelerde her 4 santimetrede 1 beden yükseltildiği, bu değerin Almanya'dan daha küçük olduğu hatırlatıldı.



Ortalama boy ve kilo değerlerinde artış olduğu bu nedenle beden ölçülerinin tutmadığı belirtildi. Almanya'da 1994 yılında yapılan değerlendirmeye göre 38 bedenin, `88 göğüs, 72 bel ve 97 kalça' ölçülerine denk geldiği, bu değerlerin 1960'lı yıllarda `88-68-90' olduğu vurgulandı.



Beden ölçülerinde Avrupa Birliği ülkelerinde standart sağlanamamasının sıkıntı yarattığı göz önüne alınarak başlatılan standart belirleme çalışmasında da uzlaşma sağlanamadı.



Bu konuda standart getirme çalışmaları yapan CEN adlı kuruluşun giysi bedeni uzmanı Eva Hillers, örnek olarak gösterdiği `38' bedenin `434'e dönüşmesinin planlandığını söylerken, tekstilciler buna karşı çıktı.



Almanya'da bir firmada kalite yöneticisi olarak çalışan Yvonne Kochs, “Önerilen kodlar müşteriye yakın gelmiyor. Çünkü müşteri şimdi sadece 42 beden giyerken, bu değişiklik gerçekleşmesi halinde çok daha rakamı aklında tutmak zorunda kalacak” dedi.