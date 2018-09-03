AB Başmüzakerecisi May'in Brexit planına "güçlü şekilde karşı"

İstanbul, 3 Eylül (DHA) - Avrupa Birliği\'nin (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May\'in AB ile gelecekteki ilişkilere yönelik bir anlaşmaya ilişkin önerilerinin önemli bölümlerine \"güçlü şekilde karşı\" olduğunu söyledi.

Barnier, May\'in önerdiği gibi Birleşik Krallık ile AB arasında mal ticaretini kapsayan; ancak, hizmet ticaretini içermeyen bir \"ortak kural kitabı\" oluşturulmasının \"AB\'nin çıkarına olmadığını\" savundu.

Almanya\'da yayınlanan Frankfurther Allgemeine Zeitung\'a konuşan Barnier, May\'in planlarının ortak pazarın ve Avrupa projesinin sonu olacağını savundu ve ekledi:

\"Birleşik Krallık için bir seçenek var. AB üyesi olmayan Norveç gibi ortak pazar içinde kalabilirler; ancak, AB\'nin tüm kurallarına uymaları ve Avrupa dayanışmasına katkı sağlamalılar. Bizim sunduğumuz seçenek bu. Eğer Birleşik Krallık\'a kurallarımızdan beğendiklerini alma olanağı verirsek bunun ciddi sonuçları olur. Üçüncü ülkeler de, Birleşik Krallık\'a sunduklarımızının aynısını kendilerine de vermemezi isterler.\"

