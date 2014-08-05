AB Bakanlığı Erasmus hibe payını kıstı

Erasmus Öğrenim Hareketliliği Programı kapsamında staj ve eğitim için yurtdışındaki üniversitelere gitmeye hazırlanan binlerce öğrenci, hibe oranlarının azaltılması nedeniyle mağdur oldu.

Milliyet gazetesinden Mert İnan'ın haberine göre, üniversitelerin Erasmus koordinatörleri, AB Bakanlığı Ulusal Ajans’ın hibe ve ödeneklerde yaptığı yüzde 30’luk kesinti nedeniyle 15 bin öğrencinin açıkta kalacağını ifade ediyor.

Hibe oranlarının azaltılmasıyla mağdur olan öğrencilerin, konuyu yargıya taşıyacağı konuşulurken, sosyal medyada da hibelerin artırılması yönünde imza kampanyası başlatıldı. Yaşanan duruma tepki gösteren Fırat Üniversitesi Erasmus Kurum Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Şaşmaz, “AB Bakanlığı tarafından geçen yıl üniversitelere 50.8 milyon euro Erasmus hibesi kullandırıldı. Bu hibe ile yaklaşık 18 bin öğrencimiz Avrupa’da eğitim alma ve staj hareketliliğinden yararlandı. Bu yıl AB Bakanlığı’nın Türkiye’deki üniversitelere kullandıracağı toplam hibe ise 37 milyon Euro’ya düşürüldü. Bu miktar ile ancak 12 bin öğrenciye Erasmus kapsamında hibe verebiliriz” dedi.

‘Öğrenciler borçlandı’

Hibe kesintisi nedeniyle Türkiye’deki 27 bin öğrencinin ancak 12 binini yurtdışına gönderileceğini ifade eden Şaşmaz, şöyle devam etti:

“Öğrencilerimiz Erasmus için vize ve pasaport almak için günlerce uğraştı. En önemlisi Avrupa’daki işyeri ve üniversitelerden kabul belgesi alabilmek için değişik miktarda ücret ödediler. Binlerce öğrenci aracı firmalara nasıl olsa hibe alacağız diye borçlandı. Bizim üniversitemizin hibe oranı 576 bin eurodan 316 bin Euro’ya düşürüldü. Türkiye’deki binlerce öğrencinin mağduriyet yaşayacağı bir gerçek.”

‘7 yıllık döneme bakılsın’

Ulusal Ajans yetkilileri ise yapılan eleştirilerin haksız olduğunu savunarak şu açıklamayı yaptı:

“Erasmus bütçelerinde geçen yıla oranla düşüş gözükse de 7 yıllık döneme bakıldığında artış söz konusu. AB Komisyonu ile ek bütçe artışı için görüşmelerimiz sürüyor. 2007-2013 döneminde Türkiye için 550 milyon euro bütçe ayrılırken, bu rakam 2014-2020 döneminde 900 milyon euro olacak. Erasmus hibelerinde problem gözükmüyor. AB Komisyonu bu yılki hibe oranını geçtiğimiz yıla oranla daha düşük oranda belirlendi. 1 yıllık bütçe kıyaslaması doğru değil. 2007 ve 2013 yılına göre bütçe daha düşük seviyede kalsa da uzun vadeli bakıldığında ciddi artış söz konusu.”