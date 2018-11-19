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Ekonomi

AB bakanları: Bundan daha iyi bir Brexit anlaşması mümkün değil

Mahmut Can Emir / İstanbul, 19 Kasım (DHA) – Almanya ve diğer Avrupa Birliği (AB) bakanları, Brexit anlaşması taslağının yeniden müzakere edilemeyeceğini duyurdular

19 Kasım 2018 19:53

Mahmut Can Emir / İstanbul, 19 Kasım (DHA) – Almanya ve diğer Avrupa Birliği (AB) bakanları, Brexit anlaşması taslağının yeniden müzakere edilemeyeceğini duyurdular.
Almanya Avrupa İlişkileri Bakanı Michael Roth, “Şu an önümüzdeki anlaşmadan daha iyi bir anlaşma mümkün değil” dedi.
Almanya Ekonomi Bakanı Petyer Altmeier de müzakere masasına yeniden oturma ihtimalşi olmadığını belirtti.
Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, Brüksel’deki AB Bakanlarının Brexit üzerine gerçekleştirdiği toplantıya girmeden önce, herhangi bir anlaşmanın, anlaşma olmamasından iyi olduğunu söyledi ve ekledi, “Bence bu anlaşma hem Birleşik Krallık hem de AB’nin ortak menfaatine hizmet ediyor.”

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