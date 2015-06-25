AB Bakanı yeni hükümet için tarih verdi

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, yeni hükümetin Ramazan bitmeden ve bayrama kalmadan kurulacağını söyledi.

CHA'da yer alan habere göre, Volkan Bozkır İstanbul'da, Esenler Belediyesi tarafından Havaalanı ve Turgut Reis mahallelerinin kesiştiği Anadolu Caddesi'nde verilen sokak iftarına katıldı. Kurulan sofraların bir kısmını ziyaret eden Bozkır, iftar öncesi yaptığı kısa konuşmasında, bayrama kalmadan hükümetin kurulacağını söyledi.

Seçimlerin ardından gerekli çalışmaların Ankara'da sürdürüldüğünü anlatan Bozkır, "İnşallah, Ak Parti'nin önderliğinde tekrar bir hükümet kurulacak. Türkiye'yi daha ileriye götürecek, çok daha güçlü bir Türkiye'ye kavuşturacak bir iktidar ortaya çıkacak. Türkiye'de seçimler demokrasinin ne kadar köklü olduğunu, Türk insanının ne kadar demokrasine önem verdiğini bir kere daha gösterdi.

46 milyon oyun kullanıldığı bir ülke olmaktan iftihar ediyoruz. Tek bir huzursuzluk, sıkıntı yaşanmadan seçimleri geride bıraktık. Allah Ramazan bitmeden, Bayrama kalmadan da Türkiye'nin arzu ettiği güçlü bir iktidara AK Partinin önderliğinde kavuşacaktır" ifadelerini kullandı.