AB Bakanı: Suriye'de sığınmacıların geri döneceği bir bölge oluşturacağız oraya okullar, evler inşa edeceğiz

AB Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır "Suriye’de sığınmacıların geri dönebileceği bir güvenlik bölge oluşturmak istiyoruz. Orada evler, okullar inşa edeceğiz. Bunun için ABD ile bir anlaşma var" dedi.

Bozkır, Alman Tagesspiegel gazetesine verdiği röportajda, Türkiye’nin Suriye ve Irak’tan 2 milyon sığınmacıyı kabul ettiğini belirterek, bunun sadece Türkiye’nin sorunu olmadığını ifade etti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Avrupa’nın mülteciler için oluşturulan kampları takdir etme döneminin bittiğini, buradaki sorunla kaynağında mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Bozkır, 2 milyon mülteci alan Türkiye’nin 6 milyar dolar harcadığını, ancak Türkiye'nin hiçbir zaman bunun için para talep etmediğini hatırlattı.

Bozkır, insanların sonsuza dek kamplarda kalamayacağını ifade ederek, "Partnerlerimiz bugüne kadar bu sorunun üstesinden gelmek için yükümüzü yeterince taşımadı" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’ye gelen Suriyelilerin ne iş ne de iyi bir ev aradığını, onların her şeyi geride bırakarak savaştan kaçtıklarını anımsatan Bozkır, "Suriye’de sığınmacıların geri dönebileceği bir güvenlik bölge oluşturmak istiyoruz. Orada evler, okullar tüm bunları inşa edeceğiz. Bu yola koyuldu. Bunun için ABD ile bir anlaşma var" ifadesini kullandı.

Türkiye’nin IŞİD ile mücadele ettiğini, ABD savaş uçaklarının ve insansız hava araçlarının IŞİD mevzilerinin bombaladığını belirten Bozkır, ABD ile görüş ayrılığının olmadığını kaydetti.

Bakan Bozkır, Avrupa’da bazı ülkelere yaptığı ziyaretler kapsamında, Almanya’da da 3 gün önce temaslarda bulunarak, Almanya AB Bakanı Michael Roth, Alman-Türk Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Michelle Müntefering ve Federal Almanya Meclis (Bundestag) Dışişleri Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen ile görüşmüştü.