AB Bakanı Çelik'ten uyarı: Terörün arzu ettiği ortamı oluştururlar

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Bu muazzam ülkeyi hiçbir terör teslim alamaz. Sorumsuzca davrananlar, terörün arzu ettiği ortamı oluştururlar. Güvenlik güçlerinin yerine kendini koymaya çalışanlar, terörle mücadeleyi de zaafa uğratırlar" ifadesini kullandı.

Çelik, terör saldırılarına verilen tepkilere ve HDP’nin parti binalarına yapılan saldırılara ilişkin Twitter hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Kendini güvenlik güçleri yerine koyarak sağa sola saldıranların, çeşitli parti binalarını hedef gösterenlerin Türkiye'ye en büyük zararı verdiğini vurgulayan Çelik, paylaşımında şunları kaydetti:

"Durumdan vazife çıkaranlar, şiddete başvuranlar asla 'vatansever' kimliğinin arkasına saklanamaz. Vatansever olmak sorumluluk gerektirir. Sorumsuzca davranışlar bu ülkeye kötülüktür. Terörün istediği de budur. Bu muazzam ülkeyi hiçbir terör teslim alamaz. Sorumsuzca davrananlar, terörün arzu ettiği ortamı oluştururlar. Güvenlik güçlerinin yerine kendini koymaya çalışanlar, terörle mücadeleyi de zaafa uğratırlar. Yolumuza sapasağlam devam edeceğiz. Toplumsal mayamızı daha da güçlendireceğiz. Terörle daha kararlı mücadele edeceğiz. Bu süreçte en büyük kuvvet kaynağımız duygudaşlık ve kaderdaşlıktır. Geleceğe böyle yürümeliyiz."