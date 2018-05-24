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AB Bakanı Çelik: Yunanistan'da Danıştay'ın darbeciler için iltica kararı vermesi utanç verici

AB Bakanı Ömer Çelik, Yunanistan Danıştayı’nın "ülkedeki darbecilere iltica hakkı verilmesine hükmetmiş olmasına" twitter üzerinden tepki gösterdi

24 Mayıs 2018 02:51

AB Bakanı Ömer Çelik, Yunanistan Danıştayı’nın \"ülkedeki darbecilere iltica hakkı verilmesine hükmetmiş olmasına\" twitter üzerinden tepki gösterdi. Çelik Twitter\'dan şu ifadeleri kullandı: \"Yunanistan\'da Danıştay, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ülkeye kaçan darbecilere iltica hakkı verilmesine hükmetmiş. Bir ülke için olabilecek en utanç verici karar. AB Üyesi Yunanistan’ın hukuk sistemi, Türkiye’de demokrasiyi ortadan kaldırmaya yönelik darbe girişiminde bulunan teröristleri himaye etme kararı almıştır. Demokrasiye karşı teröristleri himaye eden bu hukuksuz hukuk anlayışının geldiği nokta vahimdir. Kuşkusuz Türkiye’ye karşı da Türkiye düşmanlarının yanında yer almıştır bu zihniyet.\" 


ANKARA (DHA) 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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