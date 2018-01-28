AB Bakanı Çelik: Türkiye raporu olarak söylediklerinin hiçbirini ciddiye almayacağız

ANKARA (DHA) - AB Bakanı Ömer Çelik, AP Türkiye raportörü Kati Piri\'nin açıklamalarına ilişkin, \"AP Türkiye raportörü Kati Piri \'PKK ve benzerleri bizim için tehdit değil, bizim için DEAŞ tehdit\' diyor. Kafalarındaki çarpıklığı bu derece açık ifade etmeleri iyi olmuş. Cümlelerle oynanan çirkin oyuna son vermişler. Piri \'Türkiye için ise DEAŞ öncelikli tehdit değil, PKK tehdit\' diyerek çarpıklığın bir kısmını sürdürmeye devam etmiş. Teröre bakış konusundaki çirkin yaklaşımın bu kadar açık ifade edildiği azdır. Türkiye açısından mesele açıktır. DEAŞ\'la da PKK ve benzerleriyle de sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ve bu çarpık zihniyete sahip raportörün Türkiye raporu olarak söylediklerinin hiçbirini ciddiye almayacağız\" dedi.

AB Bakanı Ömer Çelik\'in twitter hesabından yaptığı açıklama şu şekilde: \"AP Türkiye raportörü Kati Piri \'PKK ve benzerleri bizim için tehdit değil, bizim için DEAŞ tehdit\' diyor. Kafalarındaki çarpıklığı bu derece açık ifade etmeleri iyi olmuş. Cümlelerle oynanan çirkin oyuna son vermişler.

Piri \'Türkiye için ise DEAŞ öncelikli tehdit değil, PKK tehdit\' diyerek çarpıklığın bir kısmını sürdürmeye devam etmiş. Teröre bakış konusundaki çirkin yaklaşımın bu kadar açık ifade edildiği azdır.

PKK SALDIRISINA UĞRADIĞIMIZDA BU DAYANIŞMAYI HİÇ GÖRMEDİK

Türkiye hem DEAŞ hem de PKK ile aynı şiddette mücadele eden tek ülkedir. Avrupa’da pek çok yerde ise PKK’nın aktif himaye gördüğü açıktır.

Türkiye DEAŞ saldırısına uğradığı zaman Avrupa’da bazı şehirlerde kamu binalarına bayrağımızın yansıtılarak dayanışma gösterildiğini gördük. Ama PKK saldırısına uğradığımızda bu dayanışmayı hiç görmedik.

TERÖRE BAKIŞTAN ÖNCE \'İNSAN\' BAKIŞLA ALAKALI PROBLEM OLDUĞU ÇOK AÇIK

Piri ve benzerleri insanlığı kendi coğrafyalarından ibaret sandığı için onları tehdit edene terörist diyor ama başkalarına saldıran teröristleri tehdit görmüyor. Teröre bakıştan önce \'insan\' bakışla alakalı problem olduğu çok açık.

BU ZİHNİYET AP\'DE TÜRKİYE RAPORTÖRLÜĞÜ YAPIYOR

Terör örgütlerinin kendilerine ideolojik hayat sahası bulması esasında bu çarpık zihin durumundan kaynaklanıyor. Ne hazindir ki bu zihniyet AP’de Türkiye raportörlüğü yapıyor.

TÜRKİYE RAPORU OLARAK SÖYLEDİKLERİNİN HİÇBİRİNİ CİDDİYE ALMAYACAĞIZ

Türkiye açısından mesele açıktır. DEAŞ’la da PKK ve benzerleriyle de sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ve bu çarpık zihniyete sahip raportörün Türkiye raporu olarak söylediklerinin hiçbirini ciddiye almayacağız. \"



